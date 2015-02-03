به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمود امانی طهرانی به نهایی شدن تولید فیلم آموزشی با موضوع تربیت‌بدنی اشاره کرد و اظهار داشت: مخاطب این فیلم آموزشی، دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی هستند.

وی با بیان اینکه نگاه دفتر تألیف در حوزه مواد آموزشی فراتر از تک رسانه مکتوب و معطوف به بسته آموزشی است، افزود: نگاه به یادگیری تنها مشمول تدریس مستقیم آن هم با تمسک به کتاب درسی نیست بلکه پشتیبانی نرم افزاری، فایل‌های صوتی و فیلم‌های آموزشی بخشی از بسته آموزشی محسوب می‌شوند.

فیلم مذکور که «وروجک‌ها» نام دارد به سفارش گروه تربیت‌بدنی دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری در دو بخش 60 دقیقه‌ای در سال 1393 تولید شده است .