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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۳۰

«وروجک‌ها» به مدرسه می‌روند

«وروجک‌ها» به مدرسه می‌روند

مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری از نهایی شدن تولید فیلم آموزشی با موضوع تربیت‌بدنی با عنوان «وروجک‌ها» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمود امانی طهرانی به نهایی شدن تولید فیلم آموزشی با موضوع تربیت‌بدنی اشاره کرد و اظهار داشت: مخاطب این فیلم آموزشی، دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی هستند.

وی با بیان اینکه نگاه دفتر تألیف در حوزه مواد آموزشی فراتر از تک رسانه مکتوب و معطوف به بسته آموزشی است، افزود: نگاه به یادگیری تنها مشمول تدریس مستقیم آن هم با تمسک به کتاب درسی نیست بلکه پشتیبانی نرم افزاری، فایل‌های صوتی و فیلم‌های آموزشی بخشی از بسته آموزشی محسوب می‌شوند.

 فیلم مذکور که «وروجک‌ها» نام دارد به سفارش گروه تربیت‌بدنی دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری در دو بخش 60 دقیقه‌ای در سال 1393 تولید شده است .

کد مطلب 2485559
مهناز قربانی مقانکی

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