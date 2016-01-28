«وروجک ها» به دیدن مخاطبان خود می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه نهم بهمن ماه ساعت ۱۶، عوامل فیلم سینمایی «وروجک ها» در سینما «تیراژه» با مخاطبان خود به تماشای این فیلم می نشینند.

فرزاد اژدری کارگردان «وروجک‌ها» گفت: با وجود زمان نامناسبی که برای اکران فیلم «وروجک‌ها» در نظر گرفته شده است، اما این فیلم با استقبال مخاطبان اصلی خود یعنی کودکان مواجه شده است، برای جبران لطف این عزیزان تصمیم گرفتیم تا با حضور عوامل فیلم و با مشارکت بازیگران خردسال آن به سینماهای مختلف برویم و با تماشاگران «وروجک‌ها» ارتباط برقرار کنیم.

این کارگردان بیان کرد: سینمای کودک، سینمای مهجوری است و احتیاج به حمایت و پشتیبانی بیشتری دارد.

«وروجک‌ها» که از فضای شاد و فانتزی و موزیکال برخوردار است، روایتگر داستان زندگی خواهر و برادری به نام های ساینا و سینا است که پدر و مادرشان را با رفتارهای‌ نادرست‌شان به ستوه آورده‌اند. یک روز صبح که آنها از خواب بیدار می‌شوند در کمال تعجب پی می‌برند که پدر و مادرشان ناپدید شده‌اند. ساینا و سینا قدم در راهی می‌گذارند که مشکلات عجیب و غریبی انتظارشان را می‌کشد.

در این فیلم سینمایی علیرضا خمسه، سیما تیرانداز، طوفان مهردادیان و مهدی احمدی به عنوان بازیگران اصلی جلوی دوربین رفتند و ساینا اژدری، کیمیا حسینی، ایلیا مجیدی، آرتین پشنگ، روژان تقی زاده، عسل مردی، امیرعلی خانی و آرش ادیبی بازیگران خردسال این اثر به شمار می‌روند.