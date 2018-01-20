  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

روزنامه نگار صهیونیست:

موساد ۳ هزار تن را ترور کرده است

موساد ۳ هزار تن را ترور کرده است

یک روزنامه نگار صهیونیست از ترور دست کم ۳ هزار تن به دست موساد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رونین برگمن روزنامه نگار صهیونیست در کتاب خود تحت عنوان «جنگ سایه، اسرائیل و عملیات ترور سری موساد» آورده است که سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد از زمان تأسیس خود تاکنون دست به ترور هزاران تن از جمله بیگناهان زده است.

وی در ادامه تاکید کرد: مابه صورت کلی از دست کم ۳ هزار تن سخن می گوییم که در بین آنها تنها افراد مورد نظر قرار نگرفته بلکه تعدادی از بی گناهانی که در زمان نادرست در مکان نادرستی بودند نیز قرار داشتند.

برگمن افزود: در جریان انتفاضه دوم تنها موساد چندین تن را کشت و دستور این ترورها در خصوص اعضای جنبش حماس صادر می شد. من در جریان پژوهش هایم با هزار تن مصاحبه کردم که در میان آنها نام رؤسای سابق موساد و ایهود باراک و ایهود اولمرت و بنیامین نتانیاهو نیز به چشم می خورد.

کد خبر 4204570
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها