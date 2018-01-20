موساد ۳ هزار تن را ترور کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رونین برگمن روزنامه نگار صهیونیست در کتاب خود تحت عنوان «جنگ سایه، اسرائیل و عملیات ترور سری موساد» آورده است که سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد از زمان تأسیس خود تاکنون دست به ترور هزاران تن از جمله بیگناهان زده است.

وی در ادامه تاکید کرد: مابه صورت کلی از دست کم ۳ هزار تن سخن می گوییم که در بین آنها تنها افراد مورد نظر قرار نگرفته بلکه تعدادی از بی گناهانی که در زمان نادرست در مکان نادرستی بودند نیز قرار داشتند.

برگمن افزود: در جریان انتفاضه دوم تنها موساد چندین تن را کشت و دستور این ترورها در خصوص اعضای جنبش حماس صادر می شد. من در جریان پژوهش هایم با هزار تن مصاحبه کردم که در میان آنها نام رؤسای سابق موساد و ایهود باراک و ایهود اولمرت و بنیامین نتانیاهو نیز به چشم می خورد.