خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ پیرو نشست اعضای جامعه تورگردانان ایران با عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در چند روز اخیر برگزار شد، برخی از فعالان گردشگری و فعالان تورهای ورودی از جمله اعضای همین جامعه در یک نشست مجازی به بررسی این نشست و تقاضاهایشان از وزیر جدید پرداختند.

در این نشست ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت: تلاش وزیر جدید بر این است که صنعت گردشگری راه بیفتد و همکاری خوبی را با بخش خصوصی آغاز کرده است. ما به فعالیت‌های او و جدیتی که در کارش دارد، بسیار امیدوار هستیم. ما تقاضا کرده‌ایم که فعالان حوزه گردشگری بتوانند از واکسن آسترازنکا استفاده کنند؛ آن هم به دلیل سفرهایی که به اروپا و کشورهای دیگر دارند. ما سفرهای کاری زیادی به این کشورها داریم که از میان واکسن‌های موجود در ایران آسترازنکا را قبول دارند.

وی گفت: در حال حاضر سرعت تزریق واکسن در کشور زیاد شده و در چند ماه آینده بیشتر مردم واکسینه خواهند شد. از طرف دیگر، ما تقاضای سفر به ایران را از سوی گردشگران خارجی داریم. آنها می‌دانند که ایران امن است، خودشان نیز واکسن زده‌اند و تقاضا دارند که به ایران بیایند. شرکت‌های گردشگری نیز از ما می‌پرسند تا چند ماه دیگر ویزا می‌دهید تا ما به ایران گروه بفرستیم. ما نمی‌دانیم باید به آنها چه جوابی بدهیم اما مطمئن هستیم که نباید در حال حاضر مسافر را از دست بدهیم چون آنها به راحتی مسیرشان را تغییر می‌دهند. من از آقای مونسان بارها خواسته بودم که جلسه‌ای را با اعضای ستاد کرونا و وزیر بهداشت ترتیب بدهد که درباره تسهیل ورود گردشگران خارجی صحبت کنیم اما چنین اتفاقی نیفتاد.

اعتراض به حضور ایرانی‌ها در کنسرت ترکیه

پورفرج به برگزاری کنسرت خواننده‌های لس‌آنجلسی در ترکیه و حضور ایرانی‌ها در این برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: چرا به ایرانی‌ها اجازه داده می‌شود به این کنسرت‌ها آن هم با جمعیت زیاد بروند؟ آیا آنها با خودشان به ایران ویروس کرونا نمی‌آورند؟ آیا آنها که واکسن نزده‌اند با حضور در چنین جمعیتی ناقل نمی‌شوند و فقط گردشگرانی که ما می‌خواهیم شرط واکسن را برای آنها اعمال کنیم و به ایران بیاوریم، مشکل دارند؟

در ادامه مصطفی سروی عضو جامعه تور گردانان ایران گفت: در حال حاضر کشورهای اروپایی چهار واکسن مدرنا، فایزر، جانسون اند جانسون و آسترازنکا را می‌پذیرند. باید رایزنی شود که برای مدیران، راهنمایان تور و فعالان گردشگری که به این کشورها سفر می‌کنند، از این نوع واکسن استفاده شود اما در حال حاضر تنها واکسن آسترازنکا در ایران موجود است. متأسفانه سفارتخانه‌های اروپایی واکسن‌های ایرانی را برای سفر به اروپا معتبر نمی‌دانند به همین دلیل ما نتوانستیم در نمایشگاه «تاپ رزا» فرانسه حضور خوبی داشته باشیم.

وی گفت: حضور در نمایشگاه‌ها و بازاریابی در حال حاضر برای ایران بسیار مهم است. پس از دو سال وقفه در گردشگری، امسال سال مهمی برای تبلیغات است بنابراین باید وزارت میراث فرهنگی کمک ویژه‌تری به شرکت‌ها در این خصوص داشته باشد.

بنکدارنیا یکی دیگر از فعالان حوزه تورگردانی در تأیید این صحبت‌ها گفت: ما آمادگی شروع کار را داریم. اگر الان به گردشگری برگردیم ثمره آن را یک سال دیگر می‌بینیم چون میوه گردشگری یک سال طول می‌کشد تا به ثمر برسد.

در ادامه علی رحیم‌پور از کارشناسان گردشگری بیان کرد: جامعه هدفی که به عنوان گردشگر ورودی به ایران می‌آید معمولاً افرادی هستند که ۹۰ درصد واکسن زده‌اند، سن آنها زیاد است و در اولویت تزریق واکسن بوده‌اند بنابراین نباید نگران حضور آنها در ایران بود ضمن اینکه تدابیر ویژه‌ای برای ورود و خروج آنها و نیز اقامتشان در مراکز اقامتی پیش‌بینی شده است.

منتظر واکسینه شدن همه مردم ایران نمانید

وی همچنین درباره خواسته‌هایشان از وزیر میراث فرهنگی مبنی به ورود گردشگران با اتومبیل‌های همراه گفت: باید بتوانیم ورود گردشگرانی که می‌خواهند با خودروی شخصی به ایران بیایند را تسهیل کنیم.

رحیم‌پور افزود: بسیاری از کشورهایی که مرزهایشان را به روی گردشگران خارجی باز کرده‌اند، هنوز به صورت کامل مردمشان را واکسینه نکرده‌اند. به نظر می‌رسد ترکیه به کمتر از ۴۲ درصد مردمش واکسن زده اما مرزها را به روی گردشگران باز کرده است. از سوی دیگر، این کشورها مراکز پرخطر را به گردشگران ورودی اطلاع‌رسانی می‌کنند و می‌گویند که در چنین مکان‌هایی حضور نداشته باشند. ما هم اگر قرار باشد که گردشگر به ایران بیاوریم، به آنها اعلام خواهیم کرد که به مناطق پرتردد نروند. سایت‌های گردشگری و موزه‌ها نیز پروتکل‌های گردشگری را رعایت می‌کنند. در حال حاضر ما در هتل‌هایمان به ازای رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای هر توریستی که وارد می‌شود، ۶۰ هزار تومان هزینه بیشتر پرداخت می‌کنیم.

این کارشناس گردشگری ادامه داد: با سرعتی که اکنون برای واکسینه شدن مردم در نظر گرفته شده، شاید بیش از ۵۰ درصد مردم‌مان در روزهای آینده واکسینه شده باشند بنابراین نباید منتظر باشیم که همه واکسن بزنند، سپس گردشگر به ایران بیاوریم. از سوی دیگر، اعتمادسازی برای گردشگران مسئله بسیار مهمی است که باید با کمک رایزن‌های فرهنگی، دفاتر هواپیمایی و کنسولگری آغاز شود و جزو برنامه‌های مستمر ایران باشد که گردشگر را برای ورود به ایران تشویق کند. ما از وزیر میراث فرهنگی می‌خواهیم که اعتمادسازی را در دستور کارش قرار دهد و بحث سفرهای ایمن را راه بیندازد.