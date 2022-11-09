به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی و سی‌امین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به منظور ترویج کتاب و کتابخوانی، انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، ویژه برنامه «داستان‌خوانی و نمایش فیلم‌های اقتباسی» را برنامه‌ریزی کرده است.

طبق این برنامه‌ریزی، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در تمام ۵۸ دفتر انجمن سینمای جوانان ایران، به منظور ترویج کتاب و کتابخوانی و همچنین بسترسازی تولید فیلم‌های اقتباسی، ویژه برنامه «داستان‌خوانی و نمایش فیلم‌های اقتباسی» برگزار می‌شود.

کتاب «این سو واقعیت، آن سو خیال» توسط جمعی از نویسندگان و با انتخاب محمد قاسم‌زاده تالیف شده و انتشارات انجمن سینمای جوانان ایران در سال ۱۳۹۹ آن را منتشر کرده است، گزیده داستان‌های کوتاه فارسی برای اقتباس این کتاب در بخش داستان‌خوانی این ویژه برنامه مطالعه خواهد شد. همچنین تعدادی از فیلم‌های اقتباسی انجمن سینمای جوانان ایران هم به انتخاب هر دفتر به نمایش درآمده و نقد و بررسی خواهد شد.

در آینده، دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، کارگاه‌های اقتباسی به منظور توجه بیشتر فیلم‌سازها به تولید فیلم‌های اقتباسی برگزار خواهد کرد.