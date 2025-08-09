برخورد قاطعانه با عوامل تروریستی؛ سرانجام پرونده انفجار بندر رجایی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز شنبه مورخ ۱۸ مرداد ماه برگزار شد.

جهانگیر در ابتدا بیان کرد: با توجه به اینکه در آستانه اربعین حسینی هستیم و عاشقان حسینی در حال شرکت در مراسم هستند؛ آن چیزی که به عنوان حماسه حسینی شاهدش هستیم یک الگوی اقتدار بخش برای ملت ایران و همه ملت‌های سراسر جهان است. این راهپیمایی نشان می‌دهد که ملت ما ملت اما حسین است. شعار ما شعار هیهات من ذله است. این ملت در طول تاریخ در مقابل زورگویان ایستادند و نشان دادند که ملتی تسلیم ناپذیر اند. یکی از جلوه‌های اصلی قدرت همین روحیه عاشورایی است. این قدرت، قدرت شکست ناپذیر ملت ایران است.

دستور قوه قضائیه به دادگستری استان‌های مرزی

وی افزود: قوه قضائیه نیز همچون سال‌های گذشته به دادگستری استان‌های مرزی در خصوص فراهم آوردن تمهیدات لازم برای زائران دستوراتی را صادر کرده است. برای نظارت بر اعزام دقیق زائران دادستان‌ها فعال شدند و موضوع اعزام زائران را در مرزها پیگیری می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پیام اصلی هفت تکلیف راهبردی رهبری یک نقشه راهی است که باید همه ما این مسیر را به خوبی شناسایی و طی کنیم، به عبارتی مسئولیت پذیری جمعی نقطه عطف این مسیر راهبردی است.

دشمن با جنگ ترکیبی به میدان آمد

جهانگیر ادامه داد: دشمن با جنگ ترکیبی به میدان آمد و تلاش کرد خود را قوی‌تر از آن چیزی که هست نشان دهد و ملت ما را پایین‌تر از چیزی که حقیقت دارد جلوه دهد؛ ما نباید بگذاریم که این نقشه دشمن تحقق پیدا کند.

وی گفت: رهبر انقلاب در مراسم شهدای جنگ ١٢ روزه بیاناتی را فرمودند و بر دو عنصر دین و دانش تاکید کردند. هرجا که مردم با دینداری لازم و با پیشرفتی که ناشی از مسائل بومی توسط فرزان ملت دنبال شده توانستند استکبار جهانی را شکست دهند.

وی افزود: دشمن در جنگ ١٢ روزه شکست خورد اما به عملیات گسترده روانی متوسل شده، ما باید مراقب فریب جنگ روانی دشمن باشیم خوشبختانه این نقشه دشمن به سرعت شناسایی شد.

جهانگیر بیان کرد: همانطور که به دنیا آشکار شد این رژیم جعلی منطقی جز نسل کشی ندارد و امروز مردم سراسر دنیا برای آزادی فلسطین فریاد می‌کشند، باید تلاش کرد این نهضت به خاموشی نگراید و این وظیفه تک تک ملت آزادی خواه دنیا است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حقوق بشر اسلامی معتقد است که کرامت انسان باید حفظ شود، امروز مدعیان دروغین حقوق بشر به نحوی عمل می‌کنند که بشریت از این حقوق بشر غربی متنفر است.

امروز بحث خبر و اطلاع رسانی به عنوان یک قوه جدید در دنیا مطرح است

وی همچنین روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک عرض کرد و گفت: این روز که به نام شهید صارمی برگزیده شده مایه افتخار خبرنگاران است. امروز بحث خبر و اطلاع رسانی به عنوان یک قوه جدید در دنیا مطرح است. لذا قدردان جامعه خبری خود هستیم. جا دارد یاد ١٢ شهید خبرنگار دوران جنگ ١٢ روزه و خبرنگاران شهید غزه را گرامی داریم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: با استناد به سند تحول قوه قضائیه، قوه برنامه‌های تحولی خود را دنبال کرد. علیرغم توسعه توطئه‌های دشمن شاهد روند کاهشی تخلف در پیرامون دستگاه قضائی بودیم. از اقدامات مرکز اطلاعات قوه قضائیه، شناسایی و خنثی سازی توطئه‌های دشمن بوده است. همچنین نظارت بر پرونده‌های کثیر شاکی با قدرت دنبال شده چرا که حقوق مردم مطرح است.

برخورد جدی با کارچاقکن‌ها

جهانگیر بیان داشت: همچنین اشراف اطلاعاتی و جمع آوری اخبار و اطلاعات که امروز به عنوان سرمایه‌های نظام محسوب می‌شود حدود ۴٠٠ هزار اطلاعات و خبر به سراسر کشور وارد شد. در سال گذشته بیش از ١٣ هزار مورد ارشاد و توجیه حفاظتی داده شد و تلاش شد حقوق مردم حفظ شود. در حوزه مبارزه با فساد برخورد قانونی لازم با مرتبطین که تلاش می‌کردند در دستگاه قضائی نفوذ کنند برخورد قانونی لازم به عمل آمد. همچنین برخورد جدی با کارچاقکن ها به عمل آمد؛ ١١ شبکه در سال گذشته شناسایی و ١٩٩ نفر محکوم شدند.

وی ادامه داد: قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های قضائی در بحث حقوق عامه نیز ورود دارد این مسیری است که در سند تحول مورد تاکید رهبری قرار گرفته و همه بخش‌های قوه قضائیه باید برنامه‌های خود را در این حوزه ساماندهی کنند.

برخورد قاطعانه با عوامل تروریستی در سیستان و بلوچستان

جهانگیر ضمن عرض تسلیت محکومیت حادثه سیستان و بلوچستان گفت: قوه قضائیه با قاطعیت این مسأله را دنبال خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که این جنایتکاران به اهداف پلید خود برسند.

سرانجام پرونده انفجار بندر شهید رجایی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده انفجار بندر شهید رجایی گفت: اقدامات متعددی از زمان شروع حادثه تاکنون دنبال شده؛ گزارش شده در ماه گذشته از مسئولان بیمه کشور و مدیران ارشد بیمه و تجار و حادثه دیدگان نشست‌های پیاپی رو برگزار کردند، از جمله گزارش بیمه مرکزی در خصوص پرداخت‌ها ارائه کرد؛ در حال حاضر دیه تمام متوفیان پرداخت شده همچنین در خصوص خسارات خوردهای فاقد بیمه بدنه نیز همه خودروها ارزیابی و به صورت کامل پرداخت شد.

وی افزود: در نهایت اینکه همه شرکت‌های بیمه متعهد شدند ظرف ۴٨ ساعت نسبت به تعهدات خود اقدام کنند انشاالله با همراهی دستگاه‌ها حقوق مردم به موقع استیفا خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: برای ۱۸ نفر از متهمان این پرونده به ارتکاب سرقت کیفرخواست صادر شد و ۴ نفر که به اتهام مفسد فی‌الارض درگیر بودند، تبرئه شدند. این رأی مورد اعتراض واقع و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. در آنجا به صلاحیت دادگاه انقلاب نقض و مقرر شد که به دادگاه تجدید نظر ارسال شود. در حال حاضر نسبت به حجم بالای پرونده عیناً پرونده به دادگاه انقلاب رفته و پس از صدور رأی برای رسیدگی به متهمان که ۱۵ نفر هستند تصمیم‌گیری می‌شود و پرونده در حال رسیدگی است.

