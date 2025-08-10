  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۴

ترددهای اربعینی مرز خسروی از مرز نیم میلیون نفر گذشت

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به تردد ۷۴ هزار و ۶۱۳ نفر از مرز خسروی در ۲۴ ساعت گذشته گفت: ترددهای اربعینی از مرز خسروی از مرز نیم میلیون نفر گذشت.

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار دقیق تردد زائران اربعین حسینی در روز شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده، در این روز ۳۱ هزار و ۸۵۶ مسافر ورودی و ۴۲ هزار و ۷۵۷ مسافر خروجی از پایانه مرزی خسروی عبور کرده‌اند که در مجموع ۷۴ هزار و ۶۱۳ تردد به ثبت رسیده است.

وی افزود: این آمار بیانگر روند رو به رشد بازگشت زائران در روزهای اخیر است و نشان می‌دهد مرز خسروی همچنان یکی از اصلی‌ترین مسیرهای تردد عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) به عتبات عالیات محسوب می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آمار کلی عملیات اربعین از ابتدای مردادماه تاکنون گفت: از آغاز این عملیات تا پایان روز گذشته، در مجموع ۵۲۳ هزار و ۴۴۰ نفر از مرز خسروی تردد کرده‌اند که شامل ورود و خروج زائران از این پایانه مرزی است.

خسروی با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌ها و امکانات لازم برای تسهیل عبور و مرور زائران در مرز خسروی به‌کار گرفته شده است، تاکید کرد: نیروهای راهداری، حمل‌ونقل جاده‌ای و دستگاه‌های خدمات‌رسان به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند تا تردد آن‌ها با کمترین مشکل انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به ایام اوج بازگشت زائران، حجم تردد در مرز خسروی افزایش بیشتری پیدا کند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت این حجم از ترافیک مسافری در حال اجرا است.

