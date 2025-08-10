آغاز موج بازگشت زائران اربعین از گذرگاه غرب کشور

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: مرز بین‌المللی خسروی که به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین گذرگاه‌های رسمی ایران به کشور عراق شناخته می‌شود، امسال بار دیگر در آستانه ایام بازگشت زائران اربعین حسینی، صحنه آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادهای خدمت‌رسان است. این مرز که در شهرستان قصرشیرین و در نقطه صفر مرزی غرب کشور واقع شده، با فاصله‌ای کمتر تا شهرهای زیارتی عراق، از مزیت‌های جغرافیایی کم‌نظیری برخوردار است که آن را به یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران حسینی بدل کرده است.

از هفته‌ها پیش، مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، خدماتی، بهداشتی، امنیتی و حمل‌ونقلی در این مرز به اجرا درآمده تا روند رفت و برگشت میلیون‌ها زائر اربعین حسینی با سهولت، سرعت و امنیت بیشتری انجام شود.

امسال زیرساخت‌های مرز خسروی نسبت به سال‌های گذشته به شکل محسوسی ارتقا یافته است. توسعه محوطه پایانه مرزی، افزایش ظرفیت سالن‌های کنترل گذرنامه، نصب سایبان‌های بزرگ برای استراحت موقت زائران در هنگام انجام تشریفات مرزی، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند ثبت اطلاعات و تقویت سیستم‌های مخابراتی، تنها بخشی از این اقدامات است.

به موازات این تلاش‌ها، مسیرهای منتهی به مرز با اجرای روکش آسفالت، خط‌کشی، نصب علائم هشداردهنده و بهبود روشنایی، آماده استقبال از حجم بالای خودروها و اتوبوس‌های حامل زائران شده است.

در حوزه بهداشت و درمان نیز امکانات ویژه‌ای پیش‌بینی شده است. استقرار پایگاه‌های اورژانس، ایجاد ایستگاه‌های امداد و نجات هلال‌احمر، تجهیز مراکز درمانی مرزی به دارو و تجهیزات پزشکی، و حضور پزشکان و نیروهای متخصص در تمام ساعات شبانه‌روز، شرایطی فراهم کرده تا در صورت بروز هرگونه مشکل جسمی یا حادثه احتمالی، خدمات فوریت‌های پزشکی به‌سرعت ارائه شود. علاوه بر این، با توجه به احتمال گرمای هوا در روزهای بازگشت زائران، نقاط متعددی برای توزیع آب خنک، استقرار کولرهای مه‌پاش و ایجاد سایه‌بان‌ها پیش‌بینی شده است.

همچنین با هدف جلوگیری از ازدحام و تسهیل عبور و مرور، سامانه‌های کنترل ترافیک و دوربین‌های نظارتی در مسیرهای منتهی به مرز فعال شده‌اند.

حوزه حمل‌ونقل عمومی نیز برای جابه‌جایی سریع زائران به‌طور کامل آماده است. صدها دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس برای انتقال زائران از پایانه مرزی به شهرهای مختلف کشور پیش‌بینی شده و ایستگاه‌های موقت مسافربری با ظرفیت بالا تجهیز گردیده‌اند.

رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل نیز در قالب طرح‌های ویژه اربعین در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا بازگشت زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

امسال، همگرایی و هماهنگی میان همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در مرز خسروی، جلوه‌ای از مشارکت همگانی برای خدمت‌رسانی بی‌وقفه به زائران سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشته است. این آمادگی‌ها، از اجرای پروژه‌های عمرانی و تجهیزاتی گرفته تا برنامه‌ریزی دقیق لجستیکی، نویدبخش بازگشتی آرام، منظم و با کمترین دغدغه برای میلیون‌ها عاشق حسینی است که پس از زیارت بارگاه ملکوتی حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، قدم در خاک وطن می‌گذارند.

استقرار و فعالیت شبانه‌روزی ۳۶۶ دستگاه انواع ناوگان حمل و نقل در مرز خسروی

رضا دوستی مسئول قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آغاز موج اول بازگشت زائران اربعین حسینی به خاک کشور از طریق مرز خسروی، ناوگان قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی به‌صورت هم‌زمان در دو جبهه شامل خروج و ورود زائران فعالیت داشته و خدمات‌رسانی مستمر انجام می‌دهد.

وی با اشاره به استقرار گسترده ناوگان در این مرز افزود: در حال حاضر ۳۶۶ دستگاه شامل ۸۵ دستگاه اتوبوس از کرمانشاه، ۷۸ دستگاه اتوبوس از کرج، ۱۷ دستگاه اتوبوس از همدان، ۲۶ دستگاه اتوبوس از تهران، ۵۰ دستگاه ون وی‌آی‌پی فرودگاه تهران، ۸۵ دستگاه تاکسی شهرهای قصرشیرین و سرپل‌ذهاب و ۲۵ دستگاه مینی‌بوس، تحت مدیریت قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی در حال خدمات‌رسانی به زائران اربعین هستند.

دوستی ادامه داد: امکانات خودرویی در مرز خسروی به نحوی پیش‌بینی شده که هیچ‌گونه نگرانی در خصوص جابه‌جایی زائران وجود ندارد.

مسئول قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی یادآور شد: وظیفه اصلی این ناوگان، جابه‌جایی زائران از درب پایانه مرزی به سمت پارکینگ‌های جاده برکت و کمربندی قصرشیرین است، اما برای تعدادی از اتوبوس‌ها نیز پلاک و مجوز بین‌شهری اخذ شده تا در صورت اعلام نیاز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، امکان جابه‌جایی زائران به دیگر استان‌ها فراهم باشد.

وی با اشاره به حجم بالای خدمات ارائه شده از آغاز عملیات اربعین، گفت: از ابتدای این عملیات تا روز گذشته (شنبه ۱۸ مردادماه) ۲ هزار و ۶۰۰ سرویس جهت جابه‌جایی زائران انجام شده است.

دوستی همچنین خاطرنشان کرد: ناوگان اتوبوس و ون شهرهای همدان، کرج و تهران که اکنون در مرز خسروی مستقر و مشغول خدمات‌رسانی هستند، در مسیر بازگشت به شهرهای خود نیز آمادگی کامل برای جابه‌جایی زائران به این شهرها را دارند.

لزوم استفاده از مواکب بین‌راهی و ایستگاه‌های پویش «چشم به راه»

یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم این استان همواره در مهمان‌نوازی پیشگام بوده‌اند، اظهار داشت: کرمانشاهیان با سابقه‌ای دیرینه در پذیرایی از مهمان، از صمیم قلب افتخار می‌کنند که بتوانند به زائران اربعین حسینی خدمت کنند.

وی با اشاره به تغییر مسیر تردد جاده‌ای به سمت بازگشت زائران افزود: اکنون موج بازگشت آغاز شده و معمولاً زائران از هر مبدأیی که حرکت کنند، بیش از دو ساعت در خودرو هستند. در چنین شرایطی، لازم است که استان کرمانشاه به‌عنوان استان میزبان، محل‌هایی برای استراحت زائران فراهم کند تا بتوانند با سطح هوشیاری بالا ادامه مسیر دهند و سفری ایمن و بدون دردسر را تجربه کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تأکید کرد: توصیه ما به ترافیک عبوری این است که از مواکب بین‌راهی و ایستگاه‌های پویش "چشم به راه" که در مسیرها مستقر شده‌اند، استفاده کنند. در این ایستگاه‌ها انواع نوشیدنی و امکانات رفاهی مهیا شده است و در صورت نیاز به خدمات خاص، راهدارخانه‌های ما در طول مسیر آماده خدمت‌رسانی هستند.

خسروی با آرزوی سفری امن و بدون حادثه برای همه زائران، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری همه دست‌اندرکاران و همراهی مردم، اربعینی بدون حادثه را پشت سر بگذاریم و شاهد سلامتی همه زائران باشیم.

آغاز موج بازگشت زائران به کشور

بهرام سلیمانی جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی خسروی اظهار کرد: هم‌اکنون که ساعت ۲۱ است، مجموع تردد زائران از ابتدای فعالیت مرز خسروی تاکنون به ۵۹۴ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: تنها در روز جاری، در مجموع ۶۶ هزار تردد ثبت شد که از این تعداد، ۲۹ هزار زائر از کشور خارج شدند و ۳۷ هزار نفر نیز وارد ایران اسلامی شدند. به این ترتیب، آمار ورودی‌ها امروز بیشتر از خروجی‌ها بوده که نشان‌دهنده آغاز موج بازگشت زائران به میهن است.

سلیمانی با اشاره به تلاش عوامل اجرایی مرز خسروی در تسهیل تردد زائران بیان کرد: در حال حاضر با فعالیت ۱۰۰ کاربر در بخش‌های مختلف کنترل گذرنامه، زائران چه در هنگام خروج و چه ورود، با کمترین معطلی مراحل خود را طی می‌کنند.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه همه‌گونه امکانات و خدمات به سهولت در اختیار زائران قرار گرفته و حمل‌ونقل آن‌ها نیز با برنامه‌ریزی دقیق و آسان انجام می‌شود. در این راستا، ۳۸۰ دستگاه وسیله نقلیه، عمدتاً اتوبوس، به‌طور مستمر در خدمت زائران هستند.

وی اجرای طرح جامع ترافیکی را یکی از عوامل مهم روان بودن رفت‌وآمد زائران دانست و گفت: به لطف این طرح، ایاب و ذهاب زائران به شکلی روان و بدون مشکل انجام می‌شود و تا به امروز با هیچ گره ترافیکی جدی مواجه نشده‌ایم.

سلیمانی در پایان ضمن قدردانی از همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و خادمان اربعین خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه این روند، زائران بتوانند با آرامش و خاطره‌ای خوش از سفر معنوی خود به کشور بازگردند.