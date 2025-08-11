به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال پسران در روز نخست رقابت‌های لیگ جوانان ملت‌های آسیا (Fiba 3x3 Youth Nations league 2025) با کسب دو پیروزی متوالی به فینال صعود کرد.

بسکتبالیست های ایران در دیدار نخست به مصاف چین رفتند و با نتیجه ۱۹ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند. آنها در دومین دیدار مقابل ژاپن با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ تیم حریف را شکست دادند.

دیدار فینال این تیم عصر امروز (دوشنبه 20 مرداد) مقابل تیم اول گروه A برگزار می شود.

تیم بسکتبال سه به سه زیر ۲۳ سال دختران در روز نخست این رقابت‌ها ابتدا مقابل چین با نتیجه ۱۶ بر ۸ مغلوب شد و در دومین دیدار مقابل قزاقستان با نتیجه ۲۱ بر ۹ به پیروزی رسید.