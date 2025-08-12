دستگیری یک فرد مسلح توسط پلیس ری؛ کشف تجهیزات کامل برای شرارت+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری، از دستگیری یک فرد مسلح و کشف مقادیر قابل توجهی سلاح و تجهیزات از مخفیگاه وی در محدوده یاخچی‌آباد، خبر داد.

وی در تشریح این خبر گفت: در پی انجام رصدهای اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی سابقه‌دار در محدوده یاخچی‌آباد، مأموران پلیس اطلاعات این فرماندهی پس از چند شبانه روز اقدامات فنی و مراقبت‌های نامحسوس، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند که با هماهنگی مقام قضائی، عملیات دستگیری به‌صورت غافلگیرانه اجرا و متهم در محل دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه این فرد، یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف، یک قبضه سلاح کمری کلت، ۳۰ تیر فشنگ جنگی، دو عدد دستبند، دو دستگاه شوکر برقی، یک گاز اشک‌آور، یک جفت دستکش و دو عدد کلاه فیس کشف شد که متهم آن‌ها را برای ارتکاب سرقت و اقدامات شرارت‌آمیز به کار می‌برد و در برخی موارد نیز به دیگران اجاره می‌داد.

سرهنگ مافی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این فرد از اراذل و اوباش سطح‌دار منطقه بوده و حضور مسلحانه وی تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شد. متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، به مراجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان با هشدار به اراذل و اوباش خاطرنشان کرد: پلیس ری با هرگونه رفتار مجرمانه، به‌ویژه ایجاد ناامنی در محلات، با قاطعیت برخورد خواهد کرد و هیچ نقطه‌ای برای پنهان شدن این افراد امن نخواهد بود. امنیت مردم خط قرمز پلیس است.