به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کرمی با اشاره به اقدامات و آمار مربوط به سفرهای اربعین حسینی، گفت: در مجموع، ۴۴۹ سفر برای زائران اربعین حسینی برنامه‌ریزی و اجرا شده است که از این تعداد، ۴۱۶ سفر به مقصد پایانه مرزی مهران و ۳۳ سفر به پایانه مرزی خسروی اختصاص یافته است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به ارقام تردد، بیان داشت: پایانه مرزی مهران شاهد تردد ۱۱ هزار و ۶۷۷ زائر بوده و پایانه مرزی خسروی نیز میزبان ۹۳۷ زائر بوده است که مجموعاً ۱۲ هزار و ۶۱۴ زائر از این پایانه‌ها عبور کرده‌اند.

کرمی در خصوص پشتیبانی‌های لازم در مرز مهران، گفت: ۳۵ نفر از همکاران ما به عنوان نیروی انسانی پشتیبان به پایانه مرزی مهران اعزام شده‌اند تا در امر خدمات‌رسانی به زائران مشارکت فعال داشته باشند. همچنین، ۱۹ دستگاه خودروی دولتی برای تسهیل امور لجستیکی و حمل و نقل در پایانه مرزی مهران مستقر شده‌اند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان، با تأکید بر اهمیت نقش ناوگان اتوبوسی در این ایام، خاطرنشان کرد: ۱۲۰ دستگاه اتوبوس فعال در حال حاضر در چرخه حمل و نقل زائران اربعین به کار گرفته شده‌اند.

وی همچنین به توانمندی و گستردگی شرکت‌های حمل و نقل مسافری در استان اشاره کرد و افزود: ۳۷ شرکت مسافربری و ۱۵۳۷ راننده مسافربری استان، آمادگی کامل خود را برای خدمت‌رسانی به زائران اعلام کرده‌اند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با تأکید بر اهمیت تسهیل عبور و مرور زائران، گفت: همه اقدامات این اداره کل با هدف تأمین امنیت و رفاه حال زائران در مسیرهای پرتردد جاده‌ای کشور انجام می‌پذیرد تا آنان با آرامش و اطمینان کامل به زیارت اربعین مشرف شوند.

کرمی افزود: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با همکاری نزدیک با همکاران خود در استان ایلام و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تمامی ظرفیت‌های فنی و انسانی خود را برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران در این ایام بسیج کرده است.