تقویت و بهسازی شبکه برق شادگان باید با شتاب بیشتری انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری پیش ظهر امروز پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات زیرساختی و رفع ضعفهای شبکه توزیع برق شهرستان شادگان که با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان با اشاره به مشکلات شهروندان و روستاییان در فصل تابستان اظهار کرد: تسریع در اجرای پروژههای بهسازی شبکه و توسعه تجهیزات و افزایش امکانات برق مورد تاکید است.
وی افزود: توسعه زیرساختها و افزایش امکانات و تجهیزات شبکه برق نیازمند این شهرستان است و باید این موارد مرتفع گردد.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بازدید میدانی از بیش از ۳۰ نقطه شهری و روستایی گفت: بررسیها نشان داد بخشی از مشکلات قطعی و افت ولتاژ ناشی از فرسودگی شبکه، ضعف در تأمین ترانسفورماتورها و نیاز به کابلهای خودنگهدار و … است.
وی ادامه داد: تأمین فوری ترانسفورماتورها و بهبود زیرساخت شبکه برق در دستور کار قرار گرفته است، افزود: بر اساس مصوبات چندین ترانس برق جدید برای تقویت و پایداری شبکه برق وارد شهرستان خواهد شد.
نماینده مردم شادگان با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با معاونان وزیر نیرو تأکید کرد: تدابیر لازم برای تأمین نقدینگی و تجهیزات اندیشیده شده است و امیدواریم با اقدامات انجامشدها مشکلات مردم در حوزه برق به حداقل برسد.
خنفری در پایان گفت: ما صدای رسای مردم هستیم و خدمت به آنان را وظیفه اصلی خود میدانیم و تمام تلاش خود را برای رفع دغدغههای مردم به کار خواهیم گرفت.
