علمای سیستان و بلوچستان: اربعین حلقه وصل ظهور امام زمان و مسئله فلسطین

خبرگزاری مهر، گروه استانها - فاطمه گلوی: اربعین حسینی، تنها یادآور یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه نمایش تداوم یک فرهنگ مقاومت و حقطلبی است. میلیونها زائر که از نقاط مختلف جهان پیاده به کربلا میروند، در حقیقت بیعتی دوباره با این پیام دارند: مقابله با ظلم، در هر زمان و مکان.
وقتی به وقایع امروز نگاه میکنیم، شباهتهای آشکاری میان پیام عاشورا و وضعیت مردم غزه دیده میشود. در کربلا، یک ملت بیدفاع در محاصره کامل قرار گرفتند، از آب و غذا محروم شدند و حتی کودکان نیز از این بیرحمی در امان نماندند. امروز در غزه نیز، مردمی بیسلاح در برابر قدرتی مسلح و بیرحم قرار گرفتهاند، محاصره اقتصادی و نظامی شدهاند و صدای مظلومیتشان در بسیاری از رسانههای جهان سانسور میشود.
همانگونه که امام حسین فرمود: هیهات منّا الذلّه (دور است از ما خواری)، مردم غزه نیز با وجود محاصره و فشار، حاضر به تسلیم در برابر ظلم نیستند. اربعین، یادآور این است که حقیقت و آزادی، بهایی سنگین دارد، اما خون مظلوم هرگز بیثمر نمیماند. پیام پیادهروی اربعین و ایستادگی امام حسین، امروز میتواند الهامبخش مقاومت مردم غزه و هر ملت تحت ستمی باشد؛ که در نهایت، خون بر شمشیر پیروز است.
قیام امام حسین علیه السلام برای دفاع از حق و مقابله با ظالم بود
امام جمعه اهل سنت انزاء سرباز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمیتوانیم غزه را جدا از جریانهای تاریخی بزرگ امت اسلام بدانیم. نهضت امام حسین علیهالسلام، گرچه در قرن نخست هجری اتفاق افتاد، اما روح آن فراتر از زمان و مکان است. امام حسین برای دفاع از حق، مقابله با ظلم، و احیای ارزشهای الهی قیام کرد؛ همان ارزشی که امروز مردم مظلوم غزه، با جان و مال خود برایش ایستادهاند.
مولوی عبدالاحد ملازهی افزود: در نگاه ما اهل سنت، امام حسین نوه رسول خدا (ص) و سید جوانان اهل بهشت است. قیام او تنها متعلق به یک مذهب نیست، بلکه میراث همه مسلمانان است. وقتی میگوئیم کل یوم عاشورا و کل أرض کربلا، یعنی هر روز و هر سرزمینی که در آن ظلمی واقع شود، میدان آزمایش برای اهل حق است. امروز غزه یکی از همان کربلاهاست.
وی ادامه داد: جریان مردمی اربعین که در سالهای اخیر قوت گرفته، یک فرصت بینظیر برای وحدت امت اسلامی است. میلیونها انسان از اقوام، مذاهب و کشورها کنار هم، با شعار حب الحسین یجمعنا گرد هم میآیند. این حرکت، یک مانور عظیم امت اسلامی در برابر فرهنگ استکباری و صهیونیستی است. وقتی مردم، فارغ از ملیت و مذهب، در کنار هم برای یک آرمان الهی حرکت میکنند، نشان میدهد که امت هنوز زنده است و میتواند در برابر دشمن مشترک بایستد.
اربعین و عاشورا ابزار تربیت روحیه ظلم ستیزی و آمادگی برای ظهور حضرت مهدی (عج)
امام جمعه اهل سنت انزاء سرباز بیان کرد: ارتباط این جریان با ظهور امام مهدی (عج) نیز قابل توجه است. در منابع ما اهل سنت، احادیثی آمده که مهدی از نسل پیامبر خواهد بود و در آخرالزمان برای برپایی عدالت جهانی قیام میکند. برای تحقق آن وعده، امت باید به آگاهی، بصیرت، و انسجام برسد. اربعین و یاد عاشورا، ابزار تربیت همین روحیهاند؛ روحیهای که ظلمستیزی را در جانها زنده میکند و دلها را به هم نزدیک میسازد.
ایشان گفت: غزه امروز، نیازمند همین روحیه است. اگر ملتهای اسلامی، همانند زائران اربعین، در همدلی و همبستگی به میدان بیایند، محاصرهها و فشارها شکسته خواهد شد. مقاومت فلسطین، با الهام از فرهنگ عاشورا، نشان داده که حتی در محاصره، میتوان ایستاد و از کرامت انسانی دفاع کرد.
حق طلبی را نباید هرگز فدای ترس کرد
امام جمعه شهر علی اکبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز در غزه، مردان و زنان مؤمن همان مسیر کربلا را میروند؛ محاصره، کمبود غذا و دارو، و فشار بیامان دشمن، اما همچنان مقاومت و عزت. این شباهت، یک تصادف تاریخی نیست؛ این همان سنت الهی است که جبهه حق در هر عصر، با جبهه باطل روبهرو میشود.
حجت الاسلام والمسلمین احمد لطفیان سرگزی بیان کرد: نهضت عاشورا برای شیعه، فقط یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مدرسهای زنده برای همه عصرهاست. در این مدرسه، ما یاد میگیریم که حق، هرگز نباید فدای ترس یا مصلحت شود. امام حسین فرمود: هیهات منّا الذله؛ و همین شعار، امروز در شعارها و خون شهیدان غزه شنیده میشود.
وی افزود: ارتباط این ماجرا با اربعین بسیار مهم است. اربعین، تنها یک پیادهروی یا مراسم عزاداری نیست؛ این یک رزمایش ایمان و اخوت است. میلیونها نفر از نقاط مختلف جهان، در یک مسیر، با یک نیت، برای یک امام حرکت میکنند. این حرکت، نشان میدهد که اگر هدف مشترک و ایمان واقعی وجود داشته باشد، مرزها و فاصلهها بیمعنا میشوند.
فرهنگ عاشورا نشان داد یاران اندک اما با ایمان میتوانند مسیر تاریخ را عوض کنند
امام جمعه شهر علی اکبر ادامه داد: برای شیعیان، اربعین همچنین تمرین آمادگی برای ظهور امام زمان (عج) است. در روایات آمده که یاران حضرت، مردمیاند با قلبهایی چون پارههای آهن و ارادههایی شکستناپذیر. اربعین، دلها را به چنین حالتی نزدیک میکند؛ زیرا ما در این مسیر، خستگی، گرسنگی، و مشکلات را به جان میخریم، اما قدم از مسیر عشق و ایمان پس نمیگذاریم.
حجت الاسلام لطفیان سرگزی بیان کرد: وقتی این روحیه، از کربلا تا غزه جاری شود، معادله دشمن تغییر میکند. اگر امت اسلامی، همانگونه که برای اربعین قیام میکند، برای غزه هم به پا خیزد، دیگر هیچ قدرتی توان ادامه محاصره و کشتار را ندارد. فرهنگ عاشورا به ما یاد میدهد که حتی اندک یاران، اگر هدف و ایمانشان درست باشد، میتوانند مسیر تاریخ را عوض کنند.
ایشان گفت: در باور ما، ظهور امام زمان با گسترش عدالت و نابودی ظلم همراه است. هر اقدامی برای حمایت از مظلومان، بخشی از زمینهسازی ظهور است. غزه امروز، فرصتی است که ما نشان دهیم هنوز فرزندان عاشورا زندهاند.
نظر شما