تلاش ترامپ برای احیای تراشه ساز در حال نابودی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار استعفای لیپ بو تان مدیر ارشد اجرایی اینتل به دلیل روابط بسیار متضاد آن با شرکت های چینی شد. در پی این امر ترامپ و مدیر ارشد اجرایی اینتل ملاقات کردند و پس از آن خبرگزاری بلومبرگ نیز از خرید سهام اینتل توسط دولت خبر داد.

رئیس جمهور آمریکا که این دیدار را بسیار جالب خوانده روشی بی سابقه در خصوص دخالت در امورشرکتی در پیش گرفته است از جمله معامله ای که وزارت دفاع را به بزرگترین سهامدار شرکت MP Materials، تولیدکننده عناصر نادر خاکی تبدیل می‌کند. به گفته منابع آگاه دولت وی در جدیدترین اقدام خود مشغول بررسی استفاده از بودجه قانون ۲۰۲۲ CHIPS است که جوبایدن، رئیس جمهور پیش از وی آن را امضا کرد.

اینتل سال گذشته حدود هشت میلیارد دلار یارانه دریافت کرد که بیشترین هزینه تحت این قانون به حساب می آید تا کارخانه های جدیدی در اوهایو و دیگر ایالت های آمریکا تاسیس کند. پت گلسینگر مدیر ارشد اجرایی سابق اینتل در آن زمان روی احیای قدرت تولید شرکت سرمایه گذاری کرده بود.

اما مدیر ارشد اجرایی فعلی شرکت یعنی تان از این بلندپروازی ها عقب نشینی کرد و سرعت ساخت وساز کارخانه اوهایو را کاهش داد. او تصمیم دارد براساس تقاضا برای خدمات کارخانه بسازد که به عقیده کارشناسان همین موضوع با تلاش های ترامپ برای تقویت تولیدات آمریکایی تضاد دارد.

پشتیبانی های دولت فدرال به شرکت اینتل فرصت بیشتری می دهد تا کسب وکار تراشه سازی زیان ده خود رااحیا کنداما این شرکت همچنان با نقشه راه محصول ضعیف و دشواری در جذب مشتریان برای کارخانه‌های جدید روبه‌رو است. به گفته مت بریتزمن تحلیلگر ارشد موسسه هارگریوزلنزداون این فرایند ممکن است اوضاع اینتل را زیر و رو کند. اما او هشدار می دهد پشتیبانی دولت به اعتماد سازی کمک می کن تا چالش شکاف رقابتی در نودهای پیشرفته را حل نمی کند.

اینتل سال ها قبل مزیت رقابتی خود را در مقابل TSMC تایوان باخت. این شرکت تقریبا در بازار در حال شکوفایی تراشه های هوش مصنوعی پیشرفته که تحت تسلط انویدیا است، هیچ حضوری ندارد و سهمش از بازار رایانه های شخصی و دیتاسنترها را به AMD می بازد.