حضور دو اخراجی پرسپولیس در آخرین تمرین پیش فصل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز آخرین جلسه تمرینی پیشفصل خود را پشت سر گذاشت؛ جلسهای که یک نکته عجیب در آن به چشم آمد. سعید مهری و وحید امیری، دو بازیکنی که پیشتر توسط وحید هاشمیان در لیست خروج قرار گرفته بودند، در این تمرین حاضر شدند و حتی در بخشهایی از کارهای تیمی نیز شرکت کردند.
این تصمیم نشان میدهد سرمربی پرسپولیس فعلاً قصد دارد از این بازیکنان در جریان تمرینات استفاده کند، اما بر اساس اعلام باشگاه، نام آنها در لیست مازاد قرار گرفته است و کارت بازی نیز برایشان صادر نشده است.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و فجر شهید سپاسی شیراز در هفته نخست لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹:۳۰ فردا دوشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار میشود.
