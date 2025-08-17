قرارداد اسپانسرینگ باشگاه استقلال به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، صبح امروز در نشستی با حضور علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و مدیران یکی از گروه‌های خودروسازی و یکی از هلدینگ های سرمایه‌گذاری، قرارداد اسپانسرینگ این باشگاه برای فصل جدید لیگ برتر و مسابقات آسیایی به امضا رسید.

در این نشست، علی تاجرنیا با اشاره به جایگاه باشگاه استقلال در فوتبال ایران و آسیا، ابراز امیدواری کرد که با حمایت بی‌دریغ هواداران، دو مجموعه سرمایه‌گذار حوزه اسپانسرینگ بتوانند از این فرصت بی‌نظیر برای معرفی محصولات خود بهره‌برداری کنند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال ادامه داد: همکاری اقتصادی با حامیان مالی می‌تواند ارتقا یابد تا این حمایت‌ها به توسعه و پیشبرد اهداف اقتصادی مجموعه‌های همراه کمک کند و از مزیت‌های جذاب برند مطرح استقلال بهره‌مند گردند.

در پایان، تاجرنیا از آمادگی کامل باشگاه استقلال برای شروع همکاری‌ای ایده‌آل و سازنده خبر داد و تأکید کرد: مطمئناً از تمام ظرفیت‌های موجود بهره خواهیم گرفت تا همگی بیشترین بهره‌مندی را از این فعالیت مشترک کسب کنند.