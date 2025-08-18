زلنسکی: آماده دیدار با پوتین برای پایان دادن به جنگ هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین پس از برگزاری نشست کاخ سفید گفت: ما به آتشبس نیاز نداریم، بلکه به صلحی واقعی نیاز داریم.
وی افزود: درباره ضمانتهای امنیتی با دونالد ترامپ و رهبران اروپایی گفتگو کردم.
زلنسکی با تاکید بر اینکه مسئله خاک اوکراین بسیار مهم است؛ گفت: من در دیدارم با پوتین درباره این موضوع با وی گفتگو میکنم.
وی اظهار داشت: من بحث مفصلی با ترامپ در مورد سرزمینهای اوکراین داشتم.
زلنسکی گفت: ما میخواهیم از ما در زمینه تولیدات نظامی در داخل کشور حمایت شود و سلاحهای پیشرفته آمریکایی را به دست آوریم و حقوق بالایی را برای افسران و سربازان خود در نظر بگیریم.
رئیسجمهور اوکراین افزود: ظرف ۱۰ روز بر سر جزئیات ضمانتهای امنیتی توافق حاصل خواهد شد.
وی تصریح کرد: ما و رهبران اروپایی متحد هستیم و اوکراین ثابت کرده است که تنها نیست.
زلنسکی گفت: ما آماده برگزاری نشست دوجانبه با روسها هستیم و مانع پیگیری صلح نخواهیم شد.
رئیسجمهور اوکراین در ادامه از توافق با آمریکا بر سر خرید پهپاد از این کشور خبر داد و گفت که اوکراین به آمریکا پیشنهاد خرید ادوات نظامی از این کشور به ارزش ۹۰ میلیارد دلار داده است.
