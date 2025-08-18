  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۳:۰۵

زلنسکی: آماده دیدار با پوتین برای پایان دادن به جنگ هستم

زلنسکی: آماده دیدار با پوتین برای پایان دادن به جنگ هستم

رئیس‌جمهور اوکراین از آمادگی خود برای دیدار با پوتین به منظور پایان دادن به جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین پس از برگزاری نشست کاخ سفید گفت: ما به آتش‌بس نیاز نداریم، بلکه به صلحی واقعی نیاز داریم.

وی افزود: درباره ضمانت‌های امنیتی با دونالد ترامپ و رهبران اروپایی گفتگو کردم.

زلنسکی با تاکید بر اینکه مسئله خاک اوکراین بسیار مهم است؛ گفت: من در دیدارم با پوتین درباره این موضوع با وی گفتگو می‌کنم.

وی اظهار داشت: من بحث مفصلی با ترامپ در مورد سرزمین‌های اوکراین داشتم.

زلنسکی گفت: ما می‌خواهیم از ما در زمینه تولیدات نظامی در داخل کشور حمایت شود و سلاح‌های پیشرفته آمریکایی را به دست آوریم و حقوق بالایی را برای افسران و سربازان خود در نظر بگیریم.

رئیس‌جمهور اوکراین افزود: ظرف ۱۰ روز بر سر جزئیات ضمانت‌های امنیتی توافق حاصل خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما و رهبران اروپایی متحد هستیم و اوکراین ثابت کرده است که تنها نیست.

زلنسکی گفت: ما آماده برگزاری نشست دوجانبه با روس‌ها هستیم و مانع پیگیری صلح نخواهیم شد.

رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه از توافق با آمریکا بر سر خرید پهپاد از این کشور خبر داد و گفت که اوکراین به آمریکا پیشنهاد خرید ادوات نظامی از این کشور به ارزش ۹۰ میلیارد دلار داده است.

کد خبر 6564519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها