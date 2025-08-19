«گلوبال تایمز»: اوکراین آینه عبرت اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه گلوبال تایمز گزارش داد که بحران اوکراین تبدیل به عبرت و درس پر تاوان و پر هزینه برای اروپا شده است.

در ادامه این گزارش آمده است، تکیه کشورهای اروپایی به آمریکا عامل اصلی تشدید جنگ اوکراین و روسیه بود.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که پیش از این در مصاحبه‌ای اعلام کرد: واگذاری سرزمین‌های اوکراین به روسیه غیرممکن است در جریان دیدار شب گذشته خود با دونالد ترامپ همتای آمریکایی اش طرح تبادل اراضی با روسیه را رد نکرد.

رئیس جمهور اوکراین به مشکلات پیش روی روند انتقال ساکنان این کشور و زیر پا گذاشتن موارد قانون اساسی اوکراین اشاره کرده اما گفته که می‌تواند تبادلات متناسب را بررسی کند.