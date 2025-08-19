رضا عبداله‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان سمنان و با هدف کاهش مصرف و مدیریت ناترازی انرژی، ساعت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان روز چهارشنبه ۲۹ مرداد از ساعت ۶:٠٠ لغایت ١١: ٠٠ صبح کاهش یافته است.

وی همچنین گفت: بر اساس این مصوبه در روز شنبه یکم شهریور نیز تمام ادارات و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان نیز تعطیل خواهند بود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با اشاره به ضرورت تداوم ارائه خدمات ضروری به مردم گفت: واحدهای امدادی، عملیاتی و خدمات‌رسان که به صورت مستقیم به مردم شریف استان ارائه خدمت می‌کنند.

عبداله‌زاده همچنین با تاکید بر اینکه شعب کشیک بانک‌ها، طبق روال معمول فعال خواهند بود، در خصوص دانشگاه‌ها نیز خاطرنشان کرد: با عنایت به قرار گرفتن در ایام امتحانات بعضی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، نحوه فعالیت این مراکز با مدیریت و تصمیم رؤسای دانشگاه‌ها خواهد بود.

به گزارش مهر، ناترازی انرژی در ماه‌های اخیر به یکی از مهمترین معضلات دولت چهاردهم تبدیل شده است.