به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، عصر سه شنبه در نشست خبری هفته دولت گفت: هفته دولت فرصتی برای بازبینی عملکرد دولتمردان و تقویت ارتباط با مردم و افزایش امید در سطح جامعه و سرمایه اجتماعی است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان افزود: با تصویب طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی در استان کرمان، طی پنج ماهه امسال پیشتاز استان‌های کشور با وجود همه شرایط سخت و پیچیده بودیم.

وی با بیان اینکه توجه استان به سرمایه‌گذاری داخلی با ۵ مجتمع معدنی جدید در مناطق کمتر برخوردار انجام شد ادامه داد: موانع پیش‌روی ۵۰ واحد اقتصادی و صنعتی در استان کرمان رفع و منطقه ویژه اقتصادی جازموریان با امضای ریاست جمهوری تعیین تکلیف شد.

طالبی، افزود: استان کرمان بالاترین میزان جذب اعتبارات عمرانی را در بین استان‌های کشور داشته است.

وی با بیان اینکه در سفر وزیر راه و شهرسازی، نقشه راه مشخصی برای حوزه زیربنایی کرمان ترسیم شد افزود: راه آهن سیرجان کرمان در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار کرمان از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۵۰۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان در هفته دولت در این استان خبرداد و گفت: تعداد ۴۱۵ پروژه دولتی با ارزش ۱۰ هزار و ۸۶ میلیارد تومان و ۸۸ پروژه بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری ۱۶ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان در این هته به هبره بردرای می‌رسد.

طالبی، ادامه داد: تلاش ما برای استفاده ۵ هزار میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی بخش معدن و صنعت استان برای تکمیل و بهسازی راه‌ها است.

وی گفت: از محورهای ضروری توسعه استان کرمان حوزه سلامت است و کرمان باید قطب بهداشت و درمان و خدمات برتر پزشکی در جنوب شرق کشور شود.

وی با اشاره به اینکه خط قرمز ما التزام مدیران استان به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت است و از آن کوتاه نمی‌آییم گفت: انتصابات را ارزیابی می‌کنیم و قطعاً با مدیرانی که نتوانند مطابق برنامه‌های دولت و انتظارات به حق مردم کار کنند، خداحافظی می‌کنیم.

وی گفت: تمرکز ما در بخش گردشگری استان برای طرح "کرمان ۱۴۰۵" است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه جایگاه این استان در رتبه اشتغال، هشت پله بهبود یافته است گفت: نرخ بیکاری استان کرمان ۷.۷ درصد و نزدیک به نرخ ۷.۳ درصدی کشور است.

طالبی، از بهره‌برداری از خط انتقال آب خلیج فارس به کرمان تا پایان مهر خبرداد و گفت: طرح انتقال آب خلیج فارس به کرمان به دلیل عدم ایفای تعهدات پرداخت اعتبارات وزارت نیرو و بنگاه‌های اقتصادی به بهره‌برداری نرسید، اما اکنون از منابع استانی مبلغی برای آن گذاشتیم و طرح را شروع کردیم.

وی افزود: میزان ۳ و نیم میلیارد مترمکعب آب در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود و باید به سمت روش‌های نوین آبیاری، رعایت الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آب برویم.

طالبی، گفت: امسال برای اولین بار در قانون بودجه، بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی که سهم استان کرمان است، پیرو پیگیری‌های استان لحاظ شده است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در حوزه انرژی خورشیدی در استان کرمان گفت: کرمان با اجرای ۵ هزار مگاوات، جایگاه اول کشور را در حوزه انرژی‌های خورشیدی دارد و ۵ هزار مگاوات نیز در دست بررسی و اقدام است.

وی همچنین گفت: به عنوان استاندار کرمان علاقه‌مند به توسعه گردشگری، شعار "لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵" را مطرح کردم و انتظار داشتم مدیران حوزه وزارت میراث فرهنگی و مرتبط با آن بهره‌گری بیشتری کنند، اما این اتفاق نیفتاد.

طالبی، افزود: سال ️۱۴۰۵، سال شروع اتفاقات مهم در گردشگری استان کرمان است.

وی با بیان اینکه میراث‌دار سال‌های سال بی‌توجهی به وضعیت گردشگری و زیرساخت‌های استان هستم افزود: کرمان، پیشتاز نوسازی و بازسازی فرودگاه‌ها شده و حتی پیشنهاد واگذاری آنها را به بخش خصوصی در حال پیگیری داریم.

وی با اشاره به اینکه اکنون در بدترین شرایط اقتصادی کشور، امید در دل معدن کاران، صنعت‌کاران و مردم استان وجود داد گفت: تعامل، هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف استان در راستای توسعه و آبادانی بی‌نظیر است.

طالبی، افزود: امیدواریم در کنار مردم و با همراهی رسانه‌ها اتفاقات مبارکی را برای کرمان رقم بزنیم، زیرا رسانه‌ها، عنصری در جهت توسعه استان هستند و با اطلاع‌رسانی و نقد سازنده در مسیر توسعه استان کمک می‌کنند.