نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ۲۹ مرداد ماه برگزار شد.
جهانگیر در سخنانی به مناسبت برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، از مهماننوازی ملت عراق و تلاش مسئولان دولت این کشور قدردانی کرد و این حماسه را ادامه راه عاشورا دانست.
وی با اشاره به حضور پرشور زائران در گرمای ۵۰ درجه اظهار کرد: امسال نیز همچون سالهای گذشته شاهد برگزاری مراسم باشکوه اربعین بودیم. مردم با عشق به امام حسین (ع) و اهلبیت (ع) گامهای خود را در مسیر کربلا برداشتند و صحنههایی بینظیر و بهیادماندنی خلق کردند. این تصاویر نشان میدهد که پس از گذشت بیش از هزار سال از واقعه عاشورا، عشق به سیدالشهدا همچنان میتواند حرکتهای بزرگی را در مسیر ارزشها و مکتب حسینی رقم بزند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر امروز انقلاب اسلامی ایران در این گوشه از جهان به ثمر رسیده، بیتردید برکت خون امام حسین (ع) است. جریانهای استکباری از ما ناراحتند، چرا که ملت ایران با تمسک به عاشورا توانست در برابر استکبار جهانی بایستد، انقلاب را به پیروزی برساند و در جنگ تحمیلی هشتساله سربلند بیرون آید.
وی تأکید کرد: در پرتوی آموزههای عاشورا و با الهام از راه سیدالشهدا، ملت ایران توانست توطئهها، خیانتها و جنایتهای متعدد قدرتهای استعماری و استبدادی را پشت سر بگذارد و مانع تحقق نقشههای آنان شود. این مسیر همان صراط مستقیمی است که امام حسین (ع) و اهلبیت (ع) برای آزادگان جهان ترسیم کردند.
جهانگیر گفت: امروز مبارزه با ظالمان و مستکبران هر روز زندهتر از گذشته در میان ملتهای محروم جلوهگر میشود و همین حقیقت، عامل اصلی دشمنی قدرتهای جهانخوار با جریان اهلبیت (ع)، اسلام و امام حسین (ع) است.
وی افزود: ما با توسل و تمسک به سیره و سنتهای اهلبیت (ع) تلاش میکنیم مسیر آنان را با همبستگی، اتحاد و انسجام هرچه بیشتر ادامه دهیم. بیتردید این حرکت میتواند مقدمهای برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همبستگی و اتحاد ملتها، پشتوانهای بزرگ برای تحقق آرمانهای حسینی است و با استمرار این مسیر، میتوان توطئههای قدرتهای استکباری را در سطح منطقه و جهان ناکام گذاشت.
