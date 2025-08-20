کاهش ۱۷ درصدی سوانح رانندگی در ایام اربعین؛ برخورد با تخلفات حادثه ساز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در نشست خبری در تشریح اقدامات صورت گرفته به مردم در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: در ابتدای این حملات و با توجه به بار ترافیکی سنگین، ۲۰ تانکر سوخت‌رسان در نقاط مختلف تعبیه شد تا مشکلی از حیث سوخت‌رسانی به خودروها ایجاد نشود.

رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به شرایط ویژه روزهای نخست حملات اخیر رژیم صهیونیستی گفت: برای اینکه تانکرهای سوخت بتوانند به‌موقع به جایگاه‌های موردنظر برسند و از حیث سوخت‌رسانی و ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد نشود، مسیر حرکت این تانکرها با اسکورت ویژه مدیریت شد. خوشبختانه در این شرایط خاص توانستیم خدمات‌رسانی مناسبی را به مردم ارائه دهیم.

مدیریت ترافیک در ایام اربعین

وی با اشاره به ایام اربعین امسال افزود: به‌رغم شرایط خاص جوی و گرمای هوا و همچنین افزایش تعداد ترددها نسبت به سال گذشته، وضعیت به‌مراتب منظم‌تر از سال قبل و سنوات گذشته بود. در هیچیک از محورهای مواصلاتی کشور و در هیچ ساعتی از شبانه‌روز انسداد یا گره ترافیکی نداشتیم. همچنین در هیچیک از مرزها توقف خودروها، جانمایی خودروهای شخصی و تأمین ناوگان عمومی مسافر چه در مسیر رفت و چه در بازگشت، با مشکلی همراه نبود.

کاهش ۱۷ درصدی سوانح رانندگی

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: براساس آمار صحنه‌ای، خوشبختانه در تصادفات جرحی و فوتی ایام اربعین، شاهد کاهش ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم. البته آمار قطعی و رسمی باید پس از اعلام پزشکی قانونی در پایان شهریور منتشر شود. امیدواریم این روند کاهشی در آمار رسمی نیز تثبیت شود تا برای دومین سال پیاپی در ایام اربعین شاهد کاهش سوانح رانندگی باشیم.

سردار حسینی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شهریورماه همواره یکی از ماه‌های پر تردد است. پس از ایام سفر اربعین، این ماه بستر و زمینه‌ای برای مسافرت‌های خانوادگی پیش از آغاز سال تحصیلی جدید محسوب می‌شود. بنابراین پلیس راهور برنامه‌ریزی مناسبی را برای مدیریت ترافیک شهریورماه انجام داده و آن را به اجرا خواهد گذاشت.

پیش‌بینی افزایش تردد در شهریور و توصیه به رانندگان

رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به فرارسیدن شهریورماه گفت: پیش‌بینی ما این است که ترددها در شهریور نسبت به مردادماه و همچنین نسبت به شهریور سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد. با این حال امیدواریم شاهد یک شهریور کم‌تصادف باشیم. از رانندگان عزیز می‌خواهیم همه توصیه‌ها و هشدارهای پلیس را مدنظر قرار دهند تا سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند.

برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز

وی با تأکید بر جدیت پلیس در برخورد با تخلفات حادثه‌ساز خاطرنشان کرد: همانند نیمه دوم تعطیلات نوروز، در شهریورماه نیز هر راننده‌ای که مرتکب یک تخلف حادثه‌ساز شود، گواهینامه او به صورت سیستمی به مدت سه ماه توقیف خواهد شد. تخلفاتی همچون سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ، عبور از چراغ قرمز و عبور از محل ممنوع شامل این قانون هستند.

توضیح درباره توقیف سیستمی گواهینامه

رئیس پلیس راهور فراجا درباره نحوه اجرای قانون توقیف سیستمی گواهینامه گفت: توقیف سیستمی به این معناست که فرد در این سه ماه حق رانندگی ندارد و اگر با خودرویی که به نام او ثبت شده ترددی در سامانه‌ها ثبت شود یا در صورت بروز حادثه رانندگی، به‌عنوان فرد فاقد صلاحیت رانندگی شناخته خواهد شد. بنابراین تأکید جدی پلیس به رانندگان عزیز این است که در شهریورماه بیش از پیش مراقب رانندگی خود باشند.

پلاک گذر موقت مناطق آزاد؛ طرحی مورد استقبال ساکنان

رئیس پلیس راهور فراجا، در خصوص موضوع پلاک‌گذاری خودروها در مناطق آزاد اظهار داشت: پلیس صالح به این امر نیست و تاکنون هیچ مجوزی برای تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی یا پلاک سرزمین اصلی صادر نشده است. اما یکی از اقدامات خوبی که در سال ۱۴۰۴ انجام شد و با استقبال گسترده ساکنان مناطق آزاد نیز همراه بود، تعریف پلاک گذر موقت مناطق آزاد در اروند، انزلی، خسروی و قصر شیرین بود. این طرح ظرفیتی را برای استفاده و بهره‌مندی ساکنان مناطق آزاد فراهم کرده و شور و نشاط ویژه‌ای را در میان آنها ایجاد کرده است.

هنوز بسترهای لازم برای اجرای طرح مسیر ویژه خودروهای پرسرنشین در کشور فراهم نشده است

سردار حسینی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اجرای طرح HOV (مسیر ویژه خودروهای پرسرنشین) گفت: طرح‌های مختلفی برای مدیریت تقاضای سفر و مدیریت ترافیک در شهرهای بزرگ دنیا اجرا می‌شود. اما هر طرح نیازمند بستر و زیرساخت‌های لازم است. به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم که الزامی وجود ندارد اگر طرحی در شهری مانند لندن موفق بوده، همان نتیجه در تهران هم حاصل شود. ما در وهله اول باید زیرساخت و بستر مناسب برای چنین طرح‌هایی را ایجاد کنیم و سپس به سراغ اجرای آنها برویم.

سردار حسینی افزود: به نظر می‌رسد هنوز بسترهای لازم برای اجرای طرح مسیر ویژه خودروهای پرسرنشین در کشور فراهم نشده است. اما اگر این زیرساخت‌ها مهیا شود، قطعاً باید از تجارب موفق کشورهای توسعه‌یافته در این حوزه بهره‌مند شویم.

پویش «نه به تصادف» برای ایجاد هم‌افزایی ملی

رئیس پلیس راهور فراجا، در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر کاهش تصادفات گفت: سال‌ها حسرت به دل داشتیم که دولت موضوع تصادفات رانندگی را به‌عنوان یک اولویت جدی ببیند. خوشبختانه پیش از طرح نوروزی امسال، با دستور رئیس‌جمهور، ورود معاون اول و همراهی وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها، پویش نه به تصادف شکل گرفت. بزرگ‌ترین دستاورد این پویش، ایجاد یک هم‌افزایی ملی بود. شاید روزانه ده‌ها بار در رادیو و تلویزیون موضوع نه به تصادف تکرار می‌شد و مردم در هر نقطه‌ای این پیام را می‌شنیدند. همین تلنگر اجتماعی خودش یک اقدام مهم بود.

وی افزود: البته نباید انتظار معجزه از یک پویش ۲۰ روزه یا یک‌ماهه داشت. این کمپین‌ها بیشتر برای حساس کردن افکار عمومی و نهادها به مسئله‌ای حیاتی مثل تصادفات است. اگر این هم‌افزایی نبود، بدون تردید آمار جانباختگان در نوروز به‌مراتب بیشتر از آن چیزی می‌شد که تجربه کردیم.

ضرورت تداوم توجه به ایمنی

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: متأسفانه پس از نوروز، اولویت‌های دیگر سبب شد این موضوع تا حدی به حاشیه برود. ما بارها در جلسات شورای عالی ایمنی و حمل‌ونقل و ترافیک درخواست کردیم که موضوع ایمنی به فراموشی سپرده نشود و با عناوین مختلف دوباره به آن پرداخته شود. همه نهادها و دستگاه‌ها باید سهم خود را در این حوزه ایفا کنند.

پلیس نمی‌تواند دست روی دست بگذارد

سردار حسینی در توضیح اقدامات پلیس گفت: به‌عنوان یک کارشناس همواره تأکید کرده‌ام که پلیس با اجرای مقررات دارد جور ناکارآمدی بخش‌های مهندسی ترافیک، آموزش و زیرساخت‌ها را می‌کشد. اما آیا مردم از ما می‌پذیرند که به بهانه آماده نبودن زیرساخت‌ها کاری انجام ندهیم؟ قطعاً نه. همه انتظار دارند پلیس با بی‌نظمی‌ها و تخلفات برخورد کند. بنابراین پلیس نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و منتظر آماده شدن شرایط بماند.

نقش بی‌بدیل عامل انسانی در تصادفات

وی در پایان با اشاره به ابعاد تصادفات گفت: تصادف ۲ جنبه دارد؛ یکی علل وقوع حادثه و دیگری پیامدها و نتایج آن. در وقوع تصادفات، نقش عامل انسانی بیش از ۹۲ درصد است و این نقش بی‌بدیل را نمی‌توان نادیده گرفت. از سوی دیگر، اگر خودروها از ایمنی بالاتری برخوردار باشند، حتی با همین میزان تصادفات، آمار مصدومان و جانباختگان به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

جریمه رانندگی ابزار بازدارنده، نه فشار بر مردم

رئیس پلیس راهور فراجا، در خصوص دیدگاه‌ها پیرامون جریمه‌های رانندگی اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود افزایش نرخ جریمه به ضرر مردم است را قبول ندارم. جریمه مایحتاج روزمره مردم نیست که با افزایش آن فشار به اقشار ضعیف بیاید. مگر کسی مجبور است سرعت غیرمجاز برود یا سبقت غیرمجاز بگیرد؟ اگر راننده‌ای قانون را رعایت کند، هیچ‌وقت جریمه‌ای متوجه او نخواهد شد. در همه دنیا این موضوع پذیرفته شده و قوانین سختگیرانه برای تخلفات رانندگی اعمال می‌شود.

وی افزود: ما نزدیک به ۲۷ میلیون خودرو در کشور داریم. اگر استحکام بدنه خودروها ارتقا یابد، حتی با همین تعداد تصادف، آمار مجروحین و جانباختگان کاهش می‌یابد. اما در کنار آن، سهم عامل انسانی در وقوع تصادفات بسیار بالاست و ابزار برخورد با عامل انسانی، اجرای قانون است.

نقش جدی پلیس در ارتقای ایمنی خودروها

رئیس پلیس راهور فراجا با یادآوری تلاش‌های پلیس برای ارتقای ایمنی خودروها گفت: بسیاری از تغییرات در صنعت خودرو از جمله الزام استفاده از کیسه هوا، نتیجه مطالبه جدی پلیس بود. پلیس در این مسیر از موضع خود کوتاه نیامده و نخواهد آمد. اما در عین حال باید بپذیریم که سهم عامل انسانی در وقوع تصادفات بالاترین نقش را دارد.

قاطعیت در برخورد با تخلفات حادثه‌ساز

سردار حسینی ادامه داد: سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر مجروح می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از ۵ هزار راننده متخلف باعث بروز این حجم از خسارت و مرگ‌ومیر می‌شوند. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که به این تعداد محدود راننده پرخطر اجازه دهیم جان ده‌ها هزار نفر بی‌گناه به خطر بیفتد. پلیس قاطعانه با تخلفات حادثه‌ساز برخورد خواهد کرد و در عین حال مطالبه راه ایمن و خودروی ایمن را از متولیان دنبال می‌کند.

موضوع موتورسواری بانوان؛ در انتظار تصمیم دولت

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع موتورسواری بانوان گفت: پلیس در این زمینه مجری قانون است. ما نه اجتهاد می‌کنیم و نه نظر فقهی می‌دهیم. هر آنچه در دولت و مراجع قانونی تصویب و ابلاغ شود، پلیس موظف به اجرای آن خواهد بود. در حال حاضر این موضوع در دولت در دست بررسی است و ما منتظر ابلاغ مصوبه هستیم.