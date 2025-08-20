هاشمی: ۶۰ درصد تجهیزات اپراتورها هزینه ارزی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران با اشاره به صحبتهای مدیرعامل ایرانسل در خصوص افزایش قیمت بستههای اینترنت، گفت: در خصوص موضوعی که توسط مدیرعامل محترم ایرانسل در خصوص بحث تعرفهها و ضرورت بروز رسانی و متناسب سازی آنها بود که به صورت طبیعی اپراتورها به دلایل مختلف بحث افزایش تعرفهها را دارند و دنبال میکنند و این هم دلایل روشنی دارد که از جمله نیروی انسانی متخصص و بحث حقوق دستمزد است که در سالهای اخیر به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و از سویی بحث تأمین تجهیزات هم با توجه به شرایطی که در کشور داریم و نیز افزایش نرخ ارز که بیش از ۶۰ درصد تجهیزات اپراتورها و کاربران ما در واقع هزینه ارزی دارند که نرخ ارز افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرده است، همچنین هزینههای جاری مثل برق و اینها که بالاخره اینها همه موضوعیت دارد.
