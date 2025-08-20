واکاوی پروژه خطرناک «E۱» در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، کابینه رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه بهطور رسمی و نهایی با اجرای طرح شهرکسازی در منطقه موسوم به E۱ در قدس شرقی موافقت کرد؛ طرحی که از دهه ۹۰ میلادی بارها به دلیل مخالفتهای بینالمللی، بهویژه آمریکا، متوقف شده بود.
به گزارش جنبش «صلح اکنون» که تحرکات شهرکسازی را رصد میکند، تصویب این طرح با شتابی بیسابقه صورت گرفته و شامل احداث بیش از ۳۴۰۱ واحد مسکونی جدید و همچنین ایجاد یک شهرک تازه به نام «عشآهل» با ۳۴۲ واحد است که ساختمانهای عمومی نیز در آن پیشبینی شده است.
این نهاد هشدار داد که اجرای پروژه «E۱» عملاً کرانه باختری را به دو نیم تقسیم کرده و مانع توسعه کریدور حیاتی میان رامالله، بیتلحم و قدس شرقی خواهد شد. به گفته «صلح اکنون»، این طرح «ضربهای مرگبار به هرگونه چشمانداز صلح و تشکیل کشور مستقل فلسطینی» است.
هفته گذشته بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که پروژه «E۱» شهرک «معالیه ادومیم» را به قدس متصل کرده و ارتباط جغرافیایی فلسطینیها میان رامالله و بیتلحم را قطع میکند؛ اقدامی که او آن را آخرین میخ بر تابوت ایده کشور فلسطینی توصیف کرد.
نتانیاهو در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۲۰ نیز تلاش کرده بود این طرح را به جریان بیندازد، اما مخالفتهای بینالمللی مانع اجرای آن شد. با این حال، در سال جاری میلادی، کابینه صهیونیستی علاوه بر «E۱»، مجوز ساخت بیش از ۲۴ هزار واحد مسکونی دیگر را نیز صادر کرده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، هدف آن از بین بردن کامل راهحل دو کشور است.
استانداری قدس نیز در واکنش به این تصمیم هشدار داد که توسعه «معالیه ادومیم» و اتصال آن به قدس باعث میشود شمال و جنوب شهر از یکدیگر جدا شوند و روستاها و شهرکهای فلسطینی در اطراف آن به مناطقی منزوی و محصور تبدیل شوند.
