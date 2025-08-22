تنها راه عزت و اقتدار جامعه اسلامی استقامت و تکیه برولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جواد جعفری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه زنجان با اشاره به آموزه‌های دینی و سیره اهل بیت (ع) اظهار کرد: آنچه جبهه حق را تضعیف می‌کند، از دست دادن صبر و تحمل است. کسانی که دم از ناامیدی می‌زنند و سخنان مأیوس‌کننده مطرح می‌کنند، در حقیقت آگاهانه و یا ناآگاهانه سخن دشمن را بازگو می‌کنند.

وی با بیان اینکه امت اسلامی باید همچون ملت ایران اهل استقامت و پای کار باشند، افزود: در زمان امیرالمؤمنین علی (ع)، دین بر دنیا مقدم بود و مردم ابتدا به حفظ دین و انجام احکام آن می‌اندیشیدند و سپس به مسائل دنیوی توجه داشتند، اما امروز در بخشی از جامعه دنیا بر دین غلبه یافته و همین موضوع موجب عقب‌نشینی در برابر طاغوت می‌شود.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان با استناد به سخنان امام حسن مجتبی (ع) ادامه داد: زمانی که دنیا بر دین مقدم شود، طبیعی است که برخی تنها به مسائل معیشتی بسنده کرده و در برابر دشمنان نمی‌ایستند، در حالی که تجربه تاریخی نشان می‌دهد مهم‌ترین رمز ایستادگی در برابر دشمن، تبعیت از ولایت فقیه و رهبری دینی است.

جعفری با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف باورهای جوانان گفت: دشمن با تبلیغات گسترده علیه ولایت فقیه و ایجاد شبهه در جامعه، قصد دارد ارکان نظام اسلامی را سست کند. کسانی که امروز علیه ولایت و تغییر در حاکمیت سخن می‌گویند، همان‌هایی هستند که امام حسن (ع) نسبت به تغییر مواضعشان هشدار داده بودند.

وی با یادآوری سخنان امام حسن (ع) خطاب به مردم در برابر معاویه تصریح کرد: امام فرمودند معاویه شما را به چیزی دعوت می‌کند که در آن عزت و شرافتی وجود ندارد و اگر بپذیرید، آبرو و مروت از بین خواهد رفت. این هشدار تاریخی امروز نیز برای جامعه ما درس بزرگی است و باید چراغ راه ملت ایران قرار گیرد.