به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه با اشاره به افتتاح ۷۱۶ پروژه همزمان با هفته دولت در استان اردبیل، گفت: با افتتاح این پروژهها برای ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر در مناطق مختلف این استان زمینه اشتغال ایجاد میشود.
وی بیان کرد: همچنین در حوزه اقتصادی ۹۷ طرح بزرگ در زمینههای کشاورزی، گردشگری و صنعتی با سرمایهگذاری حدود ۵۷۰ هزار میلیارد ریال افتتاح و کلنگزنی میشود.
امامی یگانه گفت: عملیات اجرایی ۱۰ طرح اقتصادی با سرمایهگذاری چهار هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی حدود ۲۴۰ نفر در استان اردبیل آغاز شد.
وی افزود: ساماندهی ورودی شهرک صنعتی شماره ۲ که از جمله پروژههای اولویتدار بود با تلاشهای صورت گرفته و تخصیص یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، آماده بهرهبرداری شده است.
استاندار اردبیل در زمینه تونل دوم حیران گفت: این پروژه به لحاظ کاهش بار ترافیک و کمک به گردشگری جزو پروژههای بزرگی است که نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده و مراحل پایانی را طی میکند.
وی افزود: بنابر اعلام پیمانکار پیشبینی میشود این تونل تا پایان شهریور زیربار ترافیک رفته و تقدیم مردم شریف استان اردبیل شود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه شهرستان نمین از لحاظ صنعتی و گردشگری از جایگاه ویژه ای برخوردار است گفت: ۳۸ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان بهره برداری و ۱۰ طرح اقتصادی با سرمایهگذاری چهارهزار و ۷۵۰ میلیارد ریال افتتاح میشود.
امامی یگانه شهرستان نمین را قطب گردشگری استان دانست و ادامه داد: آبوهوا و طبیعت نمین با جنگلهای فندوقلو در سطح کشور زبانزد بوده و برای بهرهبرداری مناسب از این ظرفیت طی رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی مذاکراتی برای سرمایهگذاری و احداث اقامتگاههای مدرن بدون هیچ دخل و تصرفی در منابع طبیعی انجام شده است.
