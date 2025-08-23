  1. استانها
  2. اردبیل
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

۷۱۶ پروژه عمرانی استان اردبیل در هفته دولت افتتاح می‌شود

اردبیل - استاندار اردبیل گفت: بیش از ۷۱۶ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در استان افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه با اشاره به افتتاح ۷۱۶ پروژه همزمان با هفته دولت در استان اردبیل، گفت: با افتتاح این پروژه‌ها برای ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر در مناطق مختلف این استان زمینه اشتغال ایجاد می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین در حوزه اقتصادی ۹۷ طرح بزرگ در زمینه‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی با سرمایه‌گذاری حدود ۵۷۰ هزار میلیارد ریال افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

امامی یگانه گفت: عملیات اجرایی ۱۰ طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری چهار هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی حدود ۲۴۰ نفر در استان اردبیل آغاز شد.

وی افزود: ساماندهی ورودی شهرک صنعتی شماره ۲ که از جمله پروژه‌های اولویت‌دار بود با تلاش‌های صورت گرفته و تخصیص یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، آماده بهره‌برداری شده است.

استاندار اردبیل در زمینه تونل دوم حیران گفت: این پروژه به لحاظ کاهش بار ترافیک و کمک به گردشگری جزو پروژه‌های بزرگی است که نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده و مراحل پایانی را طی می‌کند.

وی افزود: بنابر اعلام پیمانکار پیش‌بینی می‌شود این تونل تا پایان شهریور زیربار ترافیک رفته و تقدیم مردم شریف استان اردبیل شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه شهرستان نمین از لحاظ صنعتی و گردشگری از جایگاه ویژه ای برخوردار است گفت: ۳۸ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان بهره برداری و ۱۰ طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری چهارهزار و ۷۵۰ میلیارد ریال افتتاح می‌شود.

امامی یگانه شهرستان نمین را قطب گردشگری استان دانست و ادامه داد: آب‌وهوا و طبیعت نمین با جنگل‌های فندوقلو در سطح کشور زبانزد بوده و برای بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت طی رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی مذاکراتی برای سرمایه‌گذاری و احداث اقامتگاه‌های مدرن بدون هیچ دخل و تصرفی در منابع طبیعی انجام شده است.

