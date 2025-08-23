افتتاح مرکز MRI شهرستان زرند با اعتبار ۹۰۰ میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه طی مراسمی با حضور زهرا بهروز آذر، مرکز ام آر ای شهرستان زرند با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با افتتاح مرکز ام آر آی شهرستان زرند، چرخه درمان در شمال استان کرمان تکمیل شده است.

مرتضی هاشمیان، افزود: این مرکز پس از یکسال انتظار و با پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان زرند در مجلس شورای اسلامی و تلاش روز افزون مدیریت و کارکنان شبکه و جدیت شرکت فولاد ایرانیان به سرانجام رسید.

هاشمیان ادامه داد: با توجه به مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن، انتظار داریم حوزه سلامت را در همه بخش‌های آن، شامل درمان، پیشگیری، پژوهش و فناوری و آموزشی مورد توجه داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: امیدوارم با همراهی که میان حوزه سلامت و صنایع و معادن وجود دارد، شرایط بهتری را برای مردم منطقه و جنوب شرق فراهم کنیم.