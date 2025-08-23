به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدجواد پرنیان در نشست خبری هفته دولت و بسیج ادارات و کارمندان، اظهار داشت: هم‌زمان با آغاز هفته دولت، برنامه‌های ویژه هفته بسیج ادارات و کارمندان در سراسر استان آغاز می‌شود.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را تبیین دستاوردهای نظام اسلامی و ارائه تصویری روشن از نقش مؤثر کارمندان بسیجی در تحقق دولت اسلامی عنوان کرد و افزود: این رویدادها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان و با محوریت خدمت‌رسانی، آموزش، گفتمان‌سازی و ترویج فرهنگ بسیج برنامه‌ریزی شده است.

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان لرستان با اشاره به هم‌افزایی میان بسیج کارمندان و نهادهای اجرایی، بیان داشت: در طول هفته بسیج ادارات، برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و جهادی در راستای تحقق شعارهای دولت اسلامی و امیدآفرینی در جامعه برگزار خواهد شد.

سرهنگ پرنیان با اشاره به جایگاه شهدای شاخص دولت و کارمندان بسیجی، هدف اصلی برنامه‌های امسال را کمک به تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری و پیشبرد دولت‌سازی اسلامی عنوان کرد و افزود: پیش از آغاز هفته دولت، اقدامات مقدماتی از جمله فضاسازی فرهنگی در ادارات، تشکیل ستاد بزرگداشت، هماهنگی با مسئولان اجرایی و برگزاری نشست‌های مشترک با مدیران کل و فرماندهان حوزه‌های بسیج اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه امسال ۲۷ برنامه‌محوری با شعار شور، شوق و شعور انقلابی؛ جدیت و پیگیری تا به‌نتیجه‌رساندن کارها تدوین شده است، تصریح کرد: این برنامه‌ها از دوم تا هشتم شهریور اجرا می‌شود و شامل محورهایی همچون برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی، نشست‌ها و کارگاه‌های سواد رسانه‌ای با محوریت وقایع اخیر، رزمایش تخصصی گروه‌های جهادی، اردوهای پیشرفت و آبادانی، خدمات‌رسانی جهادی، است.

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان لرستان، تجلیل از الگوهای موفق حجاب و عفاف و خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، غبارروبی مزار شهدا، تمرین پدافند غیرعامل در ادارات، میزهای خدمت جهادی، توزیع بسته‌های معیشتی، یادواره شهدای کارمند و شهدای عملیات اخیر دشمنان و نشست‌های جهاد تبیین در ادارات و شهرستان‌ها از دیگر برنامه‌های بسیج ادارات در هفته دولت عنوان کرد.

سرهنگ پرنیان با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس خدمات دولت و دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: یکی از رسالت‌های مهم هفته دولت، تبیین شفاف دستاوردها برای مردم با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی است، چرا که بسیاری از اقدامات ارزشمند به دلیل کمبود اطلاع‌رسانی، از نگاه افکار عمومی پنهان می‌ماند.

وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران در پوشش دقیق و بی حاشیه رویدادها ابراز امیدواری کرد برنامه‌های این هفته باکیفیت و کمیت مطلوب برگزار شده و به رضایتمندی مردم و تقویت امید اجتماعی منجر شود.