اعلام ترکیب پرسپولیس برای بازی با سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، حساسترین بازی هفته دوم لیگ برتر فوتبال در فصل جاری بین تیمهای پرسپولیس و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در حالی پیگیری میشود که دو تیم از نخستین بازی خود تنها یک امتیاز کسب کردند تا تقابل دو مدعی سنتی قهرمانی در فوتبال ایران بار دیگر جذابتر از همیشه باشد.
وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس برای این بازی تصمیم گرفت از ترکیب زیر استفاده کند تا شاید بتواند با تغییرات به وجود آمده در ترکیب اولیه دنبال کسب سه امتیاز نخست با پرسپولیس باشد:
پیام نیازمند، حسین ابرقویی نژاد، محمدحسین کنعانیزادگان، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، محمد خدابندهلو، امین کاظمیان، امید عالیشاه و علی علیپور
