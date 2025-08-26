تصادف مرگبار تریلی و پراید در جاده ساوه پنج کشته و مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حافظی اظهار کرد: ظهر سه‌شنبه گزارشی مبنی بر سانحه تصادف در کیلومتر ۶۸ جاده قدیم ساوه - همدان بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و تریلی به کارشناسان اورژانس ۱۱۵ ارسال شد.

وی بیان کرد: با اطلاع اکیپ‌های امدادی پایگاه اورژانس جاده‌ای این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند که متأسفانه بر اثر شدت حادثه چهار سرنشین پراید در دم جان خود را از دست دادند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه با اشاره به مصدوم شدن راننده تریلی گفت: علت حادثه انحراف به چپ خودروی سواری پراید نسبت به کامیون بنز از سوی پلیس اعلام شده است