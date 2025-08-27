افتتاح ۷۵ طرح عمران روستایی در خدابنده

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهارمین روز از هفته دولت صبح چهارشنبه ۷۵ طرح عمرانی دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان خدابنده با بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار روز چهارشنبه به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها شامل بهسازی معابر روستایی، آسفالت‌ریزی و جدول‌گذاری در روستاهای مختلف بخش مرکزی شهرستان خدابنده است و این طرح‌ها با هدف ارتقای زیرساخت‌های عمرانی، بهبود کیفیت زندگی اهالی منطقه و فراهم آوردن امکانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستایی اجرا شد.

در این مراسم، فرماندار شهرستان خدابنده، گفت: اجرای این طرح‌ها گام مهمی در شتاب توسعه روستایی شهرستان خدابنده است.

محمد اسماعیل اعلایی تاکید کرد: معتقدیم که توسعه باید از روستاها آغاز شود که با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، زمینه برای مهاجرت معکوس به روستاها و رونق اقتصادی در مناطق روستایی فراهم خواهد شد.