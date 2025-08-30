عامل عدم نتیجه گیری استقلال مقابل ذوب آهن؛ نمایش پرهیجان آبی ها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار خود از فصل بیست و پنجم لیگ برتر مقابل ذوب‌آهن اصفهان قرار گرفت و در ورزشگاه شهدای شهر قدس یکی از پرهیجان‌ترین بازی‌های این هفته را رقم زد. شاگردان ریکاردو ساپینتو در نیمه نخست نمایش ناامیدکننده‌ای داشتند و سه بار دروازه خود را باز شده دیدند، اما با آغاز نیمه دوم جریان مسابقه تغییر کرد و آبی‌پوشان با اتخاذ رویکردی هجومی موفق شدند گل‌های خورده را جبران کنند و در نهایت به تساوی ۳ بر ۳ دست یابند.

کسب یک امتیاز از این مسابقه اگرچه استقلال را از شکست خانگی نجات داد، اما نتوانست رضایت کامل هواداران را به همراه داشته باشد. انتظار هواداران این بود که تیم محبوبشان پس از ناکامی در سوپرجام برابر تراکتور و همچنین خریدهای پر سر و صدای تابستانی، در این دیدار به پیروزی برسد و موقعیت خود را در جدول لیگ بهبود بخشد.

در ترکیب استقلال سه بازیکن تازه‌وارد خارجی به نام‌های یاسر آسانی، موسی جنپو و داکنز نازون حضور داشتند. جنپو و آسانی با بازی‌های پرتحرک و تأثیرگذار خود توانستند نگاه‌ها را به خود جلب کنند، هرچند نازون هنوز به آمادگی کامل نرسیده و برای رسیدن به هماهنگی با سایر بازیکنان نیازمند زمان بیشتری است. با این وجود، کارشناسان معتقدند این سه بازیکن می‌توانند در ادامه فصل نقش کلیدی در موفقیت‌های احتمالی استقلال ایفا کنند.

بازگشت استقلال پس از دریافت سه گل در نیمه نخست را می‌توان نقطه قوت این مسابقه دانست؛ موضوعی که از نظر روحی شرایط تیم را بهبود بخشید و نشان داد شاگردان ساپینتو تیمی تسلیم‌پذیر نیستند. با این حال، ضعف‌های آشکار در ساختار دفاعی همچنان به چشم می‌خورد و سرمربی پرتغالی استقلال باید در تعطیلات پیش‌رو زمان بیشتری را برای رفع این مشکلات صرف کند تا تیمش برای ادامه مسیر لیگ برتر آماده‌تر شود.

استقلال نباید در یک نیمه سه گل دریافت کند

سعید عزیزیان، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال، پس از تساوی آبی‌پوشان برابر ذوب‌آهن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد این تیم اظهار داشت: بازی خوبی برای استقلال نبود و واقعاً شایسته نیست تیم بزرگی مثل استقلال در یک نیمه سه گل دریافت کند. البته ذوب‌آهن هم تیم سازمان‌یافته‌ای است و مهدی حدادی‌فر که خود بازیکنی تکنیکی بوده، اکنون به‌خوبی می‌داند چگونه بازیکنانش را در خط هافبک سازمان‌دهی کند. با این حال، استقلال به عنوان یک تیم بزرگ نباید در ۴۵ دقیقه سه بار دروازه‌اش باز شود.

ضعف دروازه بانی در استقلال مشهود است

وی درباره نحوه گل‌های خورده استقلال توضیح داد: بیشتر گل‌ها روی شوت‌های از راه دور به ثمر رسید. به نظر من ضعف تیم در این بخش کاملاً مشهود است. دروازه‌بان استقلال روی این شوت‌ها تمرکز لازم را نداشت و واکنش‌های او چندان مناسب نبود. برای مثال، در یکی از گل‌ها به جای اینکه یک گام بردارد و شیرجه کامل بزند، درجا پرید و نتوانست به توپ برسد. هرچند ضربه بازیکن حریف هم کیفیت بالایی داشت، اما دروازه‌بان می‌توانست با جای‌گیری و عکس‌العمل بهتر مانع از گل شدن توپ شود.

پیشکسوت استقلال ادامه داد: به طور کلی نمی‌توان همه تقصیر را به گردن دروازه‌بان انداخت، چرا که خط دفاعی نیز در این گل‌ها بی‌تقصیر نبود. با این حال، انتظار می‌رود دروازه‌بان استقلال روی شوت‌های از راه دور عملکرد مطمئن‌تری داشته باشد و با تمرکز بیشتر عکس‌العمل نشان دهد تا این مشکلات در بازی‌های آینده تکرار نشود.

بازیکنان خارجی استقلال نیاز به زمان دارند

عزیزیان در خصوص بازیکنان خارجی جدید استقلال نیز گفت: یاسر آسانی، داکنز نازون و موسی جنپو بازیکنان باکیفیتی هستند و از لحاظ فنی در سطح بالایی قرار دارند. با این حال، طبیعی است که آنها برای هماهنگی کامل با تیم به زمان بیشتری نیاز داشته باشند. این تازه دومین دیداری است که در ترکیب استقلال حضور یافته‌اند و با گذر زمان قطعاً می‌توانند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند. اگر به آنها فرصت داده شود، بدون شک می‌توانند کمک‌حال استقلال باشند و نقش پررنگی در موفقیت‌های آینده ایفا کنند.