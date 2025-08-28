وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای سمنان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی در رأس هیئتی روز پنجشنبه وارد استان سمنان شد و مورد استقبال مقامات قرار گرفت.

وی در بدو ورود به استان سمنان با حضور در گلزار شهدای گمنام در محل استانداری به مقام شامخ سه هزار شهید استان ادای احترام کرد و یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای دولت را گرامی داشت.

حضور در مراسم ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش آموزی و شرکت در شورای آموزش و پرورش از برنامه‌های سفر یک روزه وزیر کابینه چهاردهم است.

کاظمی در مراسم افتتاحیه و کلنگ زنی پروژه‌های آموزشی گرمسار و آرادان نیز شرکت خواهد کرد.