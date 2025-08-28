  1. استانها
  2. سمنان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۰

وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای سمنان ادای احترام کرد

وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای سمنان ادای احترام کرد

سمنان- وزیر آموزش و پرورش به محض ورود به استان سمنان و استقبال مقامات استانی به مقام شامخ سه هزار شهید استان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی در رأس هیئتی روز پنجشنبه وارد استان سمنان شد و مورد استقبال مقامات قرار گرفت.

وی در بدو ورود به استان سمنان با حضور در گلزار شهدای گمنام در محل استانداری به مقام شامخ سه هزار شهید استان ادای احترام کرد و یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای دولت را گرامی داشت.

حضور در مراسم ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش آموزی و شرکت در شورای آموزش و پرورش از برنامه‌های سفر یک روزه وزیر کابینه چهاردهم است.

کاظمی در مراسم افتتاحیه و کلنگ زنی پروژه‌های آموزشی گرمسار و آرادان نیز شرکت خواهد کرد.

کد خبر 6572763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها