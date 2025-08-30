به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد عبدالکریم الغماری رئیس ستاد کل ارتش یمن اعلام کرد که حملات دشمن صهیونیستی علیه محله‌های غیرنظامی صنعا هرگز بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی اضافه کرد که حمایت از غزه هر چقدر هم که نیاز به فداکاری داشته باشد هرگز از سوی یمن متوقف نخواهد شد.

لازم به ذکر است که چند روز قبل رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تل آویو در ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن ناکام ماند.

وب سایت عبری‌زبان «واللا» روز یکشنبه از تلاش نافرجام برای ترور سرلشکر ستاد محمد عبدالکریم الغماری رئیس ستاد کل ارتش یمن، خبر داد و نوشت: گزارش‌ها از تلاش برای ترور محمد عبدالکریم الغماری در حالی که او با مقامات ارشد در حال صرف غذا بود، خبر دادند. با این حال، این عملیات در آخرین لحظه شکست خورد و این فرمانده ارشد یمنی، جان سالم به در برد.