کشف ۸۷ شی تاریخی در شهرستان بم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید فاریابی، در خصوص کشف اشیا تاریخی در شهرستان بم گفت: در راستای تثبیت امنیت در حفاظت از میراث‌فرهنگی و استفاده از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی با همکاری میراث بانان افتخاری، برابر گزارش واصله مبنی بر نگهداری اشیا تاریخی و فرهنگی در منزل شخصی در این شهرستان، در هماهنگی با مراجع انتظامی و قضائی در بازرسی از این منزل تعداد ۸۷ قطعه شیء تاریخی و فرهنگی کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌‎فرهنگی کرمان افزود: برابر نظر کارشناسان باستان‌شناسی این اداره‌کل تعدادی از این اشیا دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بوده و اشیا مکشوفه به همراه ادله جرم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

او در پایان خاطرنشان کرد: آثار تاریخی و فرهنگی سرمایه، هویت و ریشه‌های تاریخی این سرزمین بوده و پاسداری از آن‌ها حراست از شناسنامه فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

فاریابی، افزود: یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان با هوشیاری و ایستادگی و کمک از ظرفیت ارگان‌های همیار و مشارکت‌های اجتماعی در برابر سوداگران مواریث فرهنگی، نگهبان حافظه تاریخی سرزمین ایران است و حفاظت از این گنجینه‌ها به‌عنوان یادگار نیاکان این مرز و بوم میراث نسل آینده با تمام توان توسط نیروهای یگان حفاظت انجام شده و با شدیدترین حالت با متجاوزان به میراث فرهنگی برخورد خواهیم کرد.