۴مصدوم براثر واژگونی و برخورد خودرو با گاردریل در آزادراه پیامبر اعظم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرسلی روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: در ساعت ۲۲:۲۰ شب گذشته گزارش تصادف توسط EOC در ۳۵ کیلومتری آزادراه پیامبر اعظم روبروی کارخانه پرشین نوش به پایگاه امداد و نجات جادهای شیبلی اعلام گردید.
وی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه شیبلی شهرستان بستان آباد با خودرو آمبولانس و خودروی ست نجات به محل حادثه کیلومتر ۳۵ اتوبان پیامبر اعظم اعزام شدند.
رئیس جمعیت هلال احمر بستان آباد بیان کرد: نجاتگران پایگاه شیبلی ضمن تثبیت و ایمن سازی صحنه حادثه نسبت به امدادرسانی مصدومین اقدام نمودند و ۱ مصدوم حادثه توسط یک دستگاه آمبولانس هلال احمر و ۳مصدوم دیگر توسط آمبولانسهای ۱۱۵ اورژانس به بیمارستان انتقال داده شدند.
