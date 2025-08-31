  1. استانها
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۱

۴مصدوم براثر واژگونی و برخورد خودرو با گاردریل در آزادراه پیامبر اعظم

تبریز-رئیس جمعیت هلال احمر بستان آباد از مصدوم شدن ۴ نفر بر اثر واژگونی نیسان و برخورد سمند با گاردریل در آزادراه پیامبر اعظم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرسلی روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: در ساعت ۲۲:۲۰ شب گذشته گزارش تصادف توسط EOC در ۳۵ کیلومتری آزادراه پیامبر اعظم روبروی کارخانه پرشین نوش به پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شیبلی اعلام گردید.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه شیبلی شهرستان بستان آباد با خودرو آمبولانس و خودروی ست نجات به محل حادثه کیلومتر ۳۵ اتوبان پیامبر اعظم اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر بستان آباد بیان کرد: نجاتگران پایگاه شیبلی ضمن تثبیت و ایمن سازی صحنه حادثه نسبت به امدادرسانی مصدومین اقدام نمودند و ۱ مصدوم حادثه توسط یک دستگاه آمبولانس هلال احمر و ۳مصدوم دیگر توسط آمبولانس‌های ۱۱۵ اورژانس به بیمارستان انتقال داده شدند.

