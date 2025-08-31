پذیرش دانشجویان خارجی علوم پزشکی تبریز باسخت گیری بیشتری انجام خواهدشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا جودتی عصر روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گفت: طی سال‌های گذشته پذیرش این دانشجویان بدون سختگیری‌های لازم انجام می‌شد و اکنون حدود ۳۰۰ نفر در دانشگاه حضور دارند، در حالی که بسیاری از آنان نه زبان فارسی می‌دانند و نه تسلط کافی به زبان انگلیسی دارند.

به گفته وی، بخشی از این افراد صرفاً دانشگاه تبریز را سکوی پرتابی برای مهاجرت به دیگر کشورها انتخاب کرده‌اند.

وی تاکید کرد: از امسال روند پذیرش دانشجویان خارجی با سختگیری بیشتری انجام خواهد شد.

وی در ادامه به تهدیدات حوزه سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها و حوادث رانندگی سه عامل اصلی تهدید سلامت مردم هستند. علاوه بر این، آلودگی هوا نیز باعث افزایش بیماری‌های ریوی در کلانشهرها شده است.

وی افزود: گرچه در خصوص ارتباط مستقیم خشکی دریاچه ارومیه با افزایش سرطان‌ها گزارش علمی وجود ندارد، اما احتمال وجود ریزگردها در باغات اطراف این دریاچه مطرح است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه تمامی عمل‌های ساده و پیچیده، حتی پیوند اعضا، در این شهر انجام می‌شود، تصریح کرد: تنها در یک ماه نزدیک به یک همت حقوق و کارانه به کارکنان بهداشت و درمان استان پرداخت می‌کنیم و هم‌اکنون بیش از ۲۳ هزار نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند. با این حال، از ۲۹ هزار پست مصوب، دست‌کم ۶ هزار پست خالی داریم که بیشترین کمبود در حوزه پرستاری است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت تبریز در گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: تا چند سال پیش سیل بیماران خارجی به این شهر سرازیر می‌شد اما مشکلات سیاسی و دیپلماتیک موجب کاهش این روند شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط سیاسی، تبریز دوباره به جایگاه گذشته خود در این عرصه بازگردد.

جودتی در بخش دیگری از نشست به موضوع زیرمیزی پزشکان پرداخت و گفت: گرچه نارضایتی از تعرفه‌های پزشکی یکی از عوامل بروز این پدیده است، اما جان مردم قابل معامله نیست.

وی افزود: در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با پزشکان متخلف اتمام حجت کرده‌ایم و در صورت تخطی، ارتقا یا تبدیل وضعیت آنان متوقف خواهد شد.

وی همچنین از مردم خواست موارد مشاهده‌شده را مکتوب گزارش کنند تا امکان پیگیری فراهم شود.

رئیس دانشگاه درباره پرونده تزریق آب مقطر به بیماران سرطانی در بیمارستان بین‌المللی تبریز نیز توضیح داد: این تخلف ابتدا توسط خود بیمارستان شناسایی و به قوه قضاییه گزارش شد. اکنون پرونده در حال بررسی است و آنچه محرز شده، تخلف چند کارمند بوده که روند رسیدگی به سایر افراد مرتبط نیز ادامه دارد.

وی در ادامه به پروژه‌های عمرانی پرداخت و اظهار داشت: انتخاب زمین و طراحی بیمارستان شهر جدید سهند انجام شده و در صورت عدم توافق با یک خیّر برای ساخت بیمارستان بزرگ‌تر، شرکت عمران سهند احداث آن را آغاز خواهد کرد. همچنین بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی تبریز توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء در حال ساخت است و فاز نخست آن با ۴۰۰ تخت و انتقال بیمارستان شهدا به‌زودی عملیاتی می‌شود.

جودتی درباره دستاوردهای سفر وزیر بهداشت و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تبریز گفت: اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان جامع سرطان مصوب شده که نخستین بخش آن پرداخت شده است. علاوه بر این، مجوز استخدام ۴۵۶ نفر نیرو برای این مرکز صادر شده و ۴۰ میلیون دلار نیز برای خرید تجهیزات نیاز است که در صورت تأمین از صندوق ارزی با مجوز رهبری، این بیمارستان تا پایان سال آینده افتتاح خواهد شد.

وی در پایان نشست با انتقاد از رشد بی‌رویه برخی شیوه‌های طب سنتی گفت: ادعاهایی نظیر درمان سرطان با دمنوش یا دم‌کرده‌های گیاهی هیچ پشتوانه علمی ندارد و مردم نباید فریب این تبلیغات را بخورند.