شمار قربانیان زلزله مرگبار افغانستان از ۶۰۰ نفر عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، براساس تازهترین گزارشها، زلزله مرگبار امروز در افغانستان تاکنون به جان باختن دست کم ۶۲۲ نفر منجر شده است.
این زلزله که شرق افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان رخ داده، به تخریب بسیاری از روستاها منجر شده و خسارت گستردهای را به بار آورده است.
به نوشته فرانس ۲۴ به نقل از مقامات افغانستان، تاکنون دست کم یک هزار و ۵۰۰ تن نیز مصدوم شدهاند.
این زمینلرزه به بزرگی ۶ ریشتر نیمهشب یکشنبه به وقوع پیوست. سازمان زمینشناسی آمریکا، کانون این زلزله را در ۳۵ کیلومتری شمال روستای باساول در شهر مهمنددره ولایت ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام کرد.
بر اساس گزارشهای محلی، این زلزله خسارات و تلفات زیادی در شهر دره نور ولایت ننگرهار برجای گذاشته است.
زمان وقوع زلزله ساعت ۱۱:۴۷ شب به وقت محلی اعلام شد و حدود ۲۰ دقیقه بعد نیز پسلرزهای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در همان منطقه رخ داد.
