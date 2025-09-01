به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس‌استاندارد، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و نارندار مودی، نخست وزیر هند که به منظور حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، در چین به سر می‌برند، در مسیر منتهی به هتل محل اقامت، در لیموزین «آئوروس» ساخت روسیه گفتگوی ۵۰ دقیقه‌ای داشتند.

مودی درباره این دیدار و گفتگوی غیرعادی که در لیموزین پوتین جریان داشت، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: پس از پایان برنامه‌های اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، من و رئیس‌جمهور پوتین با هم به محل دیدار دوجانبه‌مان رفتیم. گفت‌وگو با او همیشه ارزشمند است.

این پیام دوستانه که در بحبوحه تعرفه‌های ناعادلانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه هند بر سر خرید نفت روسیه، منتشر شده، هم شخصی و هم راهبردی تلقی می‌شود.

بر پایه این گزارش، این ملاقات و گفتگوی خصوصی ماشینی پس از استقبال گرم طرفین از یکدیگر در اوایل امروز انجام شد؛ زمانی که مودی و پوتین در محل اجلاس با یکدیگر روبه‌رو شده و خوش‌وبش کردند. دوربین‌ها لحظه‌ای که آنها یکدیگر را در آغوش گرفتند، ضبط کردند؛ تصاویری که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد. مودی پس از این استقبال در ایکس نوشت که «ملاقات با رئیس جمهور پوتین همیشه مسرت‌بخش است.»

ملاقات پوتین و مودی در مقطعی حساس در تجارت و شرایط ژئوپلیتیکی جهان رقم خورده است. مقامات می‌گویند که گفتگوهای دوجانبه با محوریت شراکت در بخش انرژی، همکاری دفاعی و در مقیاسی گسترده‌تر، در حوزه نظم جهانی انجام می‌شود.

با توجه به اعمال تعرفه‌های سنگین ۵۰ درصدی از سوی ترامپ علیه صادرات دهلی‌نو، این گفتگو و ملاقات غیرعادی در لیموزین پوتین بیش از پیش توجهات را به خود جلب کرده است.

جین‌پینگ، پوتین و مودی در یک قاب

انتشار تصاویری نادر از گفتگوی پرحرارت مودی با پوتین و شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، سورپرایز دیگری برای ناظران غربی از جمله واشنگتن بود. ویدئوها و عکس‌های منتشرشده، آنها را با خنده، دست در دست و در حال سپری کردن اوقات خوش در کنار یکدیگر به تصویر می‌کشند.