نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، از دوشنبه تا پایان هفته جو خراسان شمالی به‌طور نسبی پایدار خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: دوشنبه و سه‌شنبه در برخی مناطق از جمله شهرستان‌های راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و بام و صفی‌آباد وزش باد شدید رخ خواهد داد و در روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه نیز اغلب مناطق استان به‌ویژه نیمه جنوبی با وزش باد شدید و غبار محلی مواجه خواهند شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: از نظر دمایی، تغییرات محسوس و چشمگیری برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و تا پایان هفته دما روند نسبتاً ثابتی خواهد داشت.