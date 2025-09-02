به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: سالروز آغاز امام حضرت ولیعصر (عج) را به نمایندگان، ملت شریف ایران و تمام چشم انتظاران آن حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. از خداوند متعال میخواهیم امر فرج ایشان را تسریع کند تا جهان از سیطره این ظلم، بیعدالتی و قساوت که تنها گوشهای از آن را در نسلکشی غزه شاهد هستیم، رهایی یابد.
وی بیان کرد: همچنین قهرمانی تیم ملی جوانان والیبال کشورمان در مسابقات جهانی را به قهرمانان سربلند و آیندهدارِ کشورمان و خانوادهها آنان، سرمربی با دانش، اعضای کادر فنی و مسئولان مربوطه تبریک و تهنیت میگویم. با وجود این جوانان پر تلاش و خستگیناپذیر که حد و مرزی برای موفقیت نمیشناسند، آینده ایران عزیزتر از جان، درخشان خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: شهادت نخست وزیر و تعدادی از وزرای دولت انقلابی کشور دوست و برادر یمن را به ملت قهرمان یمن تسلیت میگویم و حمله تروریستی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به صنعا را محکوم میکنیم و این ضایعه را به ملت قهرمان یمن تسلیت میگویم.
رژیم صهیونی در دریایی از خون بیگناهانی که به شهادت رسانده، غرق خواهد شد
وی افزود: باند جنایتکار حاکم بر سرزمینهای اشغالی به غلط تصور میکند که با ارتکاب جنایتهای بیشتر، راهی به رهایی خواهد یافت اما ترور و کشتار جمعی و نسلکشی، هیچ جنایتکاری را رستگار نکرده است و این قطعی است که سرانجام، رژیم نسلکش و تروریست صهیونی در دریایی از خون صدها هزار بیگناهی که به شهادت رساندهاند، غرق خواهد شد و مایه عبرت حامیان خود قرار خواهد گرفت.
قالیباف با اشاره به اجلاس شانگهای، گفت: ایران و چین، دو تمدن کهن آسیایی، با پیوندهای تاریخی و فرهنگی عمیق و دیرینه، ظرفیت بیمانندی برای تأمین صلح و امنیت پایدار و شکلدهی به نظم منطقهای و جهانی عادلانهتر و تحقق چندجانبهگرایی دارند. همان طور که رئیسجمهور چین در سخنرانی دیروز خود تاکید کرد، ما باید نیرویی برای ثبات در این دنیای بیثبات باقی بمانیم. ما باید به برچیدن دیوارها ادامه دهیم، نه ساختن آنها؛ ما باید به دنبال ائتلاف باشیم، نه جدایی.
توسعه و امنیت ایران و چین به یکدیگر گره خورده است
وی افزود: توسعه و امنیت ایران و چین به لحاظ تاریخی و ژئوپلیتیک به یکدیگر گره خورده است و تهران و پکن از این موضوع بهخوبی آگاهاند. «سرنوشت مشترک جهانی» پایه و اساس نظم نوین بینالملل خواهد بود.
رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی، به جد معتقد است که همکاریهای ایران و چین در تمام سطوح مورد توافق باید از سطح حرف به عرصه عمل برسد و اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای را فرصتی تاریخی برای مقابله با یکجانبهگرایی و تقویت همکاریهای عملیاتی در حوزههای امنیتی، اقتصادی و زیرساختی میداند و رفع موانع بوروکراتیک و قانونی پیش روی اجرای توافق جامع راهبردی و پروژههای مشترک را اولویت اصلی خود قرار داده است. ابتکار کمربند و راه چارچوب پیش برنده این همکاریهاست.
وی افزود: ما به طور کامل از تلاشهای مجدانه رئیسجمهور کشورمان در این اجلاس برای ارتقای سطح تعاملات در بخشهای مختلف بین دو کشور و با سایر کشورهای عضو و ناظر حمایت میکنیم و بر این باوریم که همکاری ایران و چین به عنوان دو عضو کلیدی سازمان شانگهای، میتواند نقشی تعیینکننده در صلح و ثبات منطقهای ایفا کند.
قالیباف درباره مکانیسم ماشه، اظهار کرد: این روزها دشمن با فضاسازی برای شروع فرایند اجرایی شدن مکانیسم ماشه برخی نگرانیها را برای مردم ایجاد کرده است. مسئولین جمهوری اسلامی بارها غیرقانونی بودن استفاده از این روش را تبیین کردهاند و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل مانند روسیه و چین هم به صورت رسمی بر آن تصریح کردهاند.
تصمیم واحد ایران در پاسخ به اقدام غرب درباره ماشه به زودی اعمال میشود
وی ادامه داد: روشن است که سه کشور اروپایی به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در برجام، حق فعال کردن مکانیسم پاراگرافِ ۳۷ برجام را نداشته و به همین جهت به شکلی غیرقانونی فرایند بازگرداندن قطعنامهها را آغاز کردهاند، بر این اساس لازم است که ایران اقدامی بازدارنده برای هزینهمند کردن این اقدام غیرقانونی طرفهای اروپایی انجام دهد تا منجر به تغییر تصمیم دشمن در فعال کردن مکانیسم ماشه شود؛ تصمیم واحد نظام جمهوری اسلامی در این زمینه به زودی اعلام و اعمال میشود.
قالیباف گفت: اما آنچه امروز مهمتر به نظر میآید، روشن کردن این نکته است که برخلاف فضاسازیهای شدیدی که دشمن ایجاد کرده است، قطعنامههای تحریمی سازمان ملل علی رغم اینکه کاغذ پاره نیستند اما پیامدهای تأثیرگذاری بر اقتصاد ایران نخواهند داشت. البته این مسئله در صورتی است که با تبیین مناسب بار روانی ناشی از فضاسازیهای دشمن مدیریت شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اولین دلیل این واقعیت این است که تحریمهای اقتصادی ذکر شده در این قطعنامهها به فعالیتهای هستهای ایران مرتبط است و بسیار کم اثرتر از تحریمهای عمومی و با مصادیق بسیار زیادی ست که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است. به عبارت دیگر با بازگشت قطعنامههای سازمان ملل، تحریم اقتصادی جدیدی نیست که به تحریمهای فعلی اضافه شود.
وی ادامه داد: دلیل دوم این است که با پیگیری نهاد اوفک از جانب دولت زیاده خواه آمریکا، تحریمهای یکجانبه این کشور به شکل حداکثری اجرایی میشود که البته ما شاهد هستیم با همه پیگیریها از جانب آمریکا، این کشور نتوانسته مانع فروش نفت ایران شود و تجارت خارجی ما علیرغم چالشها و موانع جریان دارد.
قالیباف اظهار کرد: این در حالی است که تحریمهای سازمان ملل به نسبت تحریمهای یکجانبه آمریکا، گستردگی و نهاد ناظر و ضامن ندارد. ممکن است عدهای اهمیت بازگشت قطعنامههایتحریمیعلیه ایران را در ایجاد زیرساخت حقوقی بینالمللی برای تحریمهای آمریکا بدانند و مدعی شوند که این زیرساخت قانونی باعث میشود که تحریمهای آمریکا مؤثرتر از قبل اجرایی شود.
رئیس مجلس تصریح کرد: توضیح داده شد که از نظر حقوقی این قطعنامهها شامل تحریمهای کم شدتی هستند و شامل تحریم صادرات نفت ایران نمیشوند اما آنچه جای تردید در نادرست بودن ادعای ایجاد زیرساخت حقوقی برای تحریمهای آمریکا باقی نمیگذارد، غیرقانونی دانستن مکانیسم ماشه توسط روسیه و چین به عنوان دو عضو شورای امنیت سازمان ملل است که به نبودن مشروعیت قانونی تلاش اروپایی منجر میشود و باعث میشود بخش مهمی از جامعه بینالملل در اجرایی شدن این تحریمها جدیت نداشته باشند.
وی بیان کرد: همچنین دشمن با فضاسازی اعمال مکانیسم ماشه را رفتن ذیل فصل هفتم سازمان ملل و مقدمه جنگ علیه ایران معرفی کرده است. این ادعا در حالی است که اولاً جنگ دوازده روزه به ما نشان داد که دشمن برای جنگ نیازی به قطعنامه سازمان ملل نمیبیند، ثانیاً در این قطعنامهها اشارهای به ماده ۴۲ منشور ملل متحد که زمینه ساز توسل به زور است ندارد و برای این امر نیاز به قطعنامه جدیدی است که با وتوی کشورهای چین و روسیه روبرو خواهد شد.
ضرورت حفظ انسجام ملی و افزایش توان نظامی ایران
قالیباف افزود: آنچه برای عدم حمله دشمن مهم است، نه مکانیسم ماشه بلکه حفظ انسجام ملی و افزایش توان نظامی ایران است. به لطف تلاشهای صورت گرفته توان دفاعی ما در وضعیت بازدارندهای قرار دارد به همین جهت حفظ انسجام ملی در برابر دشمن و ایجاد آرامش در مردم توسط همه مسئولین و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است که یکی از مصادیق آن تبیین میزان اثرات واقعی فعال شدن مکانیسم ماشه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در همین راستا از همه مسئولین کشور مخصوصاً دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارتخانههای مختلف دولت، تحلیل گران و کارشناسان حوزه بینالملل و اقتصاد لازم است که با تبیین دقیق، کم اثر بودن بازگشتن قطعنامههای سازمان ملل را برای جامعه روشن کنند تا دشمن نتواند برساختِ رسانهای نادرستی از مکانیسم ماشه، ایجاد کند و بتوان آثار روانی منفی این مسئله را مدیریت کرد.
