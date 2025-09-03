به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان، «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و «آدم فروش» به کارگردانی محمود کلاری از امروز ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کردند.

باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۲۰ هزار و ۷ سانس حدود ۶۰۶ هزار و ۵۹۲ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل پنجاه و یک میلیارد و سیصد و سی و یک میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار و دویست و چهار تومان دست یابد که نسبت به هفته گذشته حدود ۲۸ میلیارد افزایش داشته است.

در هفته گذشته فیلم سینمایی «پیرپسر» به کارگردانی اکتای براهنی که اکران خود را از ۲۱ خرداد آغاز کرده بود با فروش کلی ۱۵۳ میلیارد و نهصد و سی و نه میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار و یکصد و هفتاد و هفت تومان توانست پرفروش‌ترین فیلم سال شود و رکورد «دایناسور» اطیابی را بشکند. «پیرپسر» تاکنون ۱ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۸۴۱ مخاطب را به سینما آورده است.

در این هفته نیز فیلم سینمایی «مرد عینکی» مانند هفته گذشته در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۲ شهریور) به شرح زیر است:

«مرد عینکی» همچنان در صدر جدول

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۱۹۶ هزار و ۶۹۶ بلیت توانست به فروش ۱۶ میلیارد و یکصد و ده میلیون و سیصد و هفت هزار و سیصد و چهل و پنج تومانی دست یابد و در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۱۰۴ هزار و ۷۶۳ بلیت توانست به فروش ۱۰ میلیارد و یکصد و سی و یک میلیون و نهصد و هفده هزار و چهارصد و نود و هفت تومان برسد و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۱۲۳ هزار و ۷۳۴ بلیت فروخته و حدود ۱۰ میلیارد و هفتاد و پنج میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار و دویست و هفتاد و نه تومان فروش داشته است و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۹۲ هزار و ۷۴ بلیت به فروش هشت میلیارد و چهارصد و چهل و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و هفت تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند از ۱۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون رضا عطاران، پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدی‌فر، امیراحمد قزوینی و سیاوش چراغی‌پور به ایفای نقش پرداخته‌اند. «صددام» در این هفته ۲۵ هزار و ۹۸۱ بلیت فروخته و به فروشی حدوداً ۲ میلیارد و دویست و بیست و شش میلیون و سیصد و نود و هفت هزار و هشتصد تومان دست یافته است. این فیلم در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام نیز با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه اول مرداد اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۸ هزار و ۹۱۱ بلیت توانست به فروش یک میلیارد و چهارصد و نود و شش میلیون و سیصد و پنج هزار و هفتصد و ده تومان برسد. بهرنگ علوی، بیژن بنفشه خواه، امیرمهدی ژوله، غلامرضا نیکخواه، فرزانه قاسم‌زاده، رویا وحدتی، سعید سالمی، امید خسرو و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که در هفته گذشته در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۲۵ هزار و ۳۱۸ بلیت به فروشی معادل یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون و نهصد و هفتاد هزار و دویست و نود و یک تومان دست یابد و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم‌های زیر یک میلیارد تومان

انیمیشن «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که از ۳ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است تاکنون با فروش ۸ هزار ۳۷۰ بلیت به فروشی معادل پانصد و چهل و پنج میلیون و یکصد و پانزده هزار و چهارصد تومان دست یافته است. «رویاشهر» در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «اتاقک گِلی» به کارگردانی محمد عسگری، از روز چهارشنبه ۱۵ مرداد اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد. این فیلم با بازی تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی و سعید زارعی توانست با فروش ۳ هزار و ۵۸۵ بلیت دویست و شصت و شش میلیون و هشتصد و نه هزار و یکصد تومان فروش داشته باشد و در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۲ هزار و ۱۹۵ بلیت، فروشی یکصد و هفتاد و نه میلیون و سیصد و دو هزار تومان داشته است و در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

«ناتوردشت» به سینما آمد

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد.این فیلم در روز اول با فروش ۱ هزار و ۹۱۲ بلیت به فروش یکصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست و سی و نه هزار تومانی دست یافت و در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیه‌کنندگی سید مازیار هاشمی با بازی امین حیایی، ژولیت رضاعی، مهران غفوریان و ستاره پسیانی توانست با فروش ۱ هزار و ۱۰۸ بلیت به فروش یکصد و سه میلیون و ششصد و سی و یک هزار تومانی دست پیدا کند. «زیبا صدایم کن» که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر عنوان بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کرد در رتبه دوازدهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم‌هایی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان می‌فروشند

فیلم سینمایی «سلام علیکم حاج آقا» به کارگردانی و نویسندگی حسین تبریزی از ۲۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با بازیگرانی از جمله حمید گودرزی، لیلا اوتادی، علی صادقی، رز رضوی، زهرا جهرمی، سوسن پرور، ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، بیتا عالمی، علی کریمی، امین چنارانی، علی بنایی، اشکان قاسمی، شیوا خسرومهر، زهره حمیدی، بهشاد مختاری، سعیده عرب، محمدرضا شریفی نیا و پوریا پورسرخ توانست با فروش ۱ هزار و ۱۶۷ بلیت، نود و سه میلیون و یکصد و سی و دو هزار تومان فروش داشته باشد. این فیلم در رتبه سیزدهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «آدم فروش» با کارگردانی محمود کلاری و تهیه‌کنندگی علی اوجی اکران خود را از امروز ۱۲ شهریور آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون صابر ابر، پژمان بازغی، مهران مدیری، علی شادمان، فریبا نادری، سمیرا حسن پور، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی و رایان حضور دارد. «آدم فروش» با نام اولیه «تابستان همان سال» ۲۲۴ بلیت فروخته و با فروش بیست و پنج میلیون و پانصد و نود و هفت هزار تومان در رتبه چهاردهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم سینمایی موزیکال «بامبولک» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور داشت و توانست برنده ۲ پروانه زرین برای بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر کودک و نوجوان شود. امیرحسین رستمی، شهره سلطانی، مهرداد ضیایی، نیلوفر شهیدی و دانیال نوروش از جمله بازیگران این فیلم هستند. این فیلم نیز با فروش ۲۷۶ بلیت، چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی «غیبت موجه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی از چهارشنبه هشتم مرداد اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کرد. ابوالفضل پورعرب، میترا حجار، امیررضا دلاوری، علی اوجی بازیگران این فیلم هستند. «غیبت موجه» با فروش ۱۴۴ بلیت توانست به فروشی حدودا ۱۰ میلیون و پانصد و شصت و دو هزار و دو تومان دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و تهیه‌کنندگی حامد حسینی با بازی رضا کیانیان، با حضور افتخاری مهتاب نصیرپور و بازی مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین‌باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد ۷۸ بلیت فروخت و به فروش هفت میلیون و هفتصد و شصت و شش هزار تومانی دست یافت.

فروش ۳ بلیت برای یک فیلم!

فیلم سینمایی «زعفرانیه ۱۴ تیر» به کارگردانی سید علی هاشمی و تهیه کنندگی سلیمان علی محمد نیز با حضور بازیگرانی چون مهدی هاشمی، هنگامه قاضیانی، نازنین بیاتی، علی قاسمی، لیندا کیانی و مسعود رایگان توانست با فروش ۳ بلیت به فروش یکصد و شصت و پنج هزار تومان دست یابد.