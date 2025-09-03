  1. ورزش
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹

محمد قربانی: تیم ملی فوتبال باید بر هر دقیقه برنامه داشته باشد

هافبک تیم ملی فوتبال با تاکید بر اینکه باید برای هر دقیقه برنامه داشت و اینگونه پیش رفت، گفت: برایم مهم نیست یک دقیقه در زمین باشم یا ۹۰ دقیقه، تلاش می‌کنم بهترین عملکرد را داشته باشم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی بازیکن تیم ملی ایران در حاشیه آخرین تمرین این تیم قبل از بازی با تاجیکستان در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ گفت: خدا را شکر دو بازی قبلی را به خوبی و با موفقیت پست سر گذاشتیم.حالا برای بازی فردا آماده می شویم تا تدابیر کادرفنی را انجام دهیم و پیروزی خوبی کسب کنیم.

این هافبک شاغل در تیم الوحده امارات در خصوص فشردگی برنامه های ملی و باشگاهی افزود: قطعا نداشتن تمرین کنار یکدیگر ضرر می رساند ولی ما بازیکنان تیم ملی ایران هستیم که باید برای هر دقیقه برنامه داشته باشیم. تمام تلاش خود را می کنیم و امیدوارم در تمرینات خوب باشیم تا در مسابقه هم قدرتمند بازی کنیم.

قربانی خاطرنشان کرد: من هم مثل سایر بازیکنان تلاش می کنم بهترین عملکرد را داشته باشم و برایم مهم نیست یک دقیقه یا ۹۰ دقیقه بازی کنم.

کد خبر 6578986
مهدی مرتضویان

