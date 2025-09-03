به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هم اکنون و در پایان سفر ۴ روزه خود به چین کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد.

رئیس جمهور روسیه نتایج سفر خود به چین را مثبت خواند و گفت: قالب کاری در چین امکان ملاقات با همکاران خارجی را در یک محیط غیررسمی فراهم کرد.. … توافقات با چین برای هر دو طرف سودمند است. اسنادی که در جریان سفر به چین تصویب شدند، معطوف به آینده هستند. تقاضای جهانی برای انرژی، از جمله در چین، رو به افزایش است. نیازهای انرژی در کشورهای آسیا و اقیانوسیه، از جمله چین، رو به افزایش است. روسیه پس از رسیدن به ظرفیت کامل پروژه «قدرت سیبری ۲»، قادر خواهد بود سالانه ۱۰۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به چین صادر کند.

ولادیمیر پوتین، گفت: ایده حکومت جهانی از سوی چین در زمان خوبی مطرح شده است. ابتکار حکومت جهانی که توسط شی جین پینگ پیشنهاد شده است، با هدف ایجاد روابط مثبت بین کشورهای مختلف ارائه گردیده است. وحدت تمام کشورهایی که در چین گرد هم آمده‌اند، نشان دهنده نگرش مثبت و اعتماد به دستیابی به اهداف است.

پوتین گفت: امنیت اوکراین را نمی‌توان به قیمت امنیت روسیه تضمین کرد. مسکو همواره با عضویت اوکراین در ناتو مخالف بوده است. تا زمانی که خاک اوکراین احیا نشود، هیچ جنگجوی دیگری در این کشور حضور نخواهد داشت. برای به دست آوردن زمین در اوکراین، نمی‌جنگیم. آماده دیدار با زیلنسکی هستم، اما سوال این است که او چقدر جدی است. اگر نشست خوبی با زلنسکی برنامه ریزی شود، من برای آن آماده‌ام.

وی اضافه کرد: تضمین‌های امنیتی برای اوکراین در ازای اراضی این کشور، در اجلاس آلاسکا با رئیس جمهور ترامپ مطرح نشد. به رئیس جمهور ترامپ گفتم که آماده دیدار با زلنسکی هستم و اگر او آماده است، بگذارید به مسکو بیاید. من هرگز دیدار با زلنسکی را رد نکرده‌ام. دوران قدرت زلنسکی (به عنوان رئیس جمهور) بهپایان رسیده و لذا دیدار با او هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. کی یف برای حل مسئله ارضی به همه‌پرسی نیاز دارد و این مستلزم پایان دادن به حکومت نظامی در این کشور و برگزاری انتخابات است.