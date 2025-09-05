خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ دختران خانواده‌های محروم و نیازمند، به‌ویژه آنهایی که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، از جمله اقشاری هستند که توجه ویژه به آنها یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی است. این قشر، به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص خانواده‌هایشان، بیش از دیگران در معرض آسیب‌هایی همچون انزوا، افسردگی و محدودیت در حضور اجتماعی قرار می‌گیرند. از این رو، توانمندسازی و ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادها و نقش‌آفرینی آنان نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی این دختران می‌انجامد، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه به شمار می‌رود.

در همین راستا، کمیته امداد امام خمینی (ره) با همکاری جمعیت هلال‌احمر، از سال ۱۴۰۰ طرح ملی «یاس» (یاران آینده‌ساز) را برای توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی دختران مجرد بالای ۲۰ سال پایه‌گذاری کرد.

هدف اصلی این طرح ایجاد بستری مناسب برای آموزش، تقویت سلامت روانی و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی اجتماعی دختران است. در چارچوب برنامه‌های «یاس»، دختران تحت حمایت کمیته امداد علاوه بر آموزش‌های عمومی، دوره‌های تخصصی هلال‌احمر شامل کمک‌های اولیه، امدادگری و مدیریت بحران را فرا می‌گیرند تا مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان ارتقا یابد. معاونت فرهنگی کمیته امداد، توانمندسازی را دسترسی به منابع، کنترل بر سرنوشت فردی و افزایش اعتمادبه‌نفس تعریف می‌کند؛ فرآیندی که نه‌تنها به رشد شخصی دختران کمک می‌کند بلکه آنان را به عاملانی برای تغییر مثبت در جامعه تبدیل می‌سازد.

اهداف اصلی طرح شامل ارتقای عزت‌نفس و پذیرش مسئولیت اجتماعی، حضور فعال در فعالیت‌های جمعی، افزایش دانش و مهارت در حوزه امداد و کمک‌های اولیه، ترویج فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در امور خیریه و داوطلبانه است.

۸۰ هزار دختر محروم آموزش دیدند و نقش‌آفرین شدند

عملکرد سه‌ساله طرح یاس (۱۴۰۰–۱۴۰۳) نشان‌دهنده دستاوردهای چشمگیر آن است. طی این مدت بیش از ۸۰ هزار دختر تحت حمایت آموزش دیده‌اند و بسیاری از آنان در خانه‌های هلال مستقر شده‌اند و در قالب نقش‌های اجتماعی متنوعی مانند فرمانده، دادرس، خبرنگار، کارآفرین و مردم‌یار فعالیت می‌کنند. همچنین دوره‌های تخصصی در حوزه امداد، رسانه و کارآفرینی برای آنان برگزار شده و فرصت حضور در اردوهای آموزشی، فرهنگی و زیارتی فراهم آمده است. برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای ملی، ارائه خدمات مشاوره فردی و گروهی و اولویت‌بخشی به دختران طرح در دریافت تسهیلات ازدواج از دیگر دستاوردهای برنامه بوده است.

بر اساس برنامه هفتم کمیته امداد، ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی به دختران بالای ۲۰ سال باید با استفاده از ظرفیت نهادهای انقلابی، حوزه‌های علمیه، گروه‌های جهادی و بخش خصوصی و با اولویت همکاری جمعیت هلال‌احمر انجام شود. بخش عملکردی این برنامه پیش‌بینی کرده است که سالانه حداقل ۱۰ هزار دختر از خدمات فرهنگی و آموزشی بهره‌مند شوند.

برای سال ۱۴۰۴ نیز برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده است. از جمله ساماندهی و شبکه‌سازی دختران در قالب تیم‌های حمایتی و مشاوره‌ای، برگزاری اردوهای «راهیان پیشرفت» با محوریت امدادگری و مشاوره، جشنواره «جهش یاس» شامل دوره‌های مهارت رسانه‌ای و نمایشگاه دستاوردها و همچنین شناسایی و کادرسازی در قالب ۳۱ تشکل استانی.

طرح ملی یاس نه‌تنها فرصتی تازه برای توانمندسازی دختران محروم فراهم کرده، بلکه به الگویی موفق در زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی کشور بدل شده است. تجربه موفق این طرح نشان می‌دهد که توجه به مخاطبان خاموش می‌تواند آنان را به صداهای اثرگذار آینده جامعه تبدیل کند و نسلی توانمند و امیدبخش برای ایران رقم بزند.