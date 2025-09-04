به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی، بعد از ظهر پنجشنبه، در سفر استانی خود به جنوب شرق استان تهران، از آغاز شتابگیری پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ مگاواتی در قرچک خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت این پروژه، تأکید کرد که این نیروگاه علاوه بر تأمین برق پایدار و پاک، زمینه اشتغالزایی و رونق اقتصادی قابل توجهی را برای منطقه فراهم خواهد کرد.
وزیر نیرو در جریان بازدید از طرحهای عمرانی و تصفیهخانههای فاضلاب جنوب شرق استان تهران، بر لزوم تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از تصفیهخانههای فاضلاب ورامین، پیشوا و قرچک تأکید کرد و گفت: جمعآوری و بازچرخانی آب فاضلاب از اولویتهای اصلی وزارت نیرو است و پروژههای مربوط به آن با جدیت پیگیری میشود تا آثار مثبت آن در زندگی مردم نمایان شود.
علیآبادی همچنین با اشاره به گذر موفق از تابستان سخت امسال در شرایط خشکسالیهای متوالی، همکاری و همراهی مردم را عامل اصلی مدیریت مصرف آب و برق دانست و افزود: بدون مشارکت مردم، عبور از این شرایط امکانپذیر نبود.
وزیر نیرو درباره وضعیت تأمین سوخت نیروگاهها نیز اظهار کرد: تأمین گاز و آب نیروگاهها بهبود یافته و پیشبینی میشود در فصل پاییز خاموشیها به حداقل برسد، مشروط بر اینکه منابع مورد نیاز به موقع تأمین شود.
وی با ابراز امیدواری به کاهش قطعیهای برق و آب در فصل پیش رو، بر ضرورت ادامه تلاشها برای رفع ناترازیهای موجود در بخش انرژی تأکید کرد.
عباس علیآبادی، در بخشی دیگر از سخنانش به وضعیت تالاب بند علی خان ورامین اشاره کرد و گفت: متأسفانه پسروی آب این تالاب که بخشی از آن ناشی از خشکسالی و بخش دیگر مربوط به اقدامات گذشته است، موجب نگرانی شده است. کارگروهی تخصصی برای تهیه گزارش فنی و تصمیمگیری در سطح ملی تشکیل شده است.
وزیر نیرو همچنین از تدوین دفترچه نظام مسائل منطقه با اولویتبندی مشخص خبر داد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع، مسائل اصلی منطقه شناسایی و در دستور کار قرار گرفتهاند تا بتوانیم زمینهساز حل مشکلات دیگر باشیم.
علیآبادی در جریان این سفر همچنین با حضور در جمع مردم و مسئولان پیشوا، با قرائت فاتحه و زیارت حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع)، بر اهمیت ارج نهادن به مقام شهدا و تداوم راه آنان تأکید کرد و گفت: شهدا سرمایههای معنوی و مایه عزت و امنیت کشور هستند و تکریم ایشان مسئولیت ما را در خدمت به مردم دوچندان میکند.
وزیر نیرو در پایان با بیان اینکه تعرفههای برق بر اساس قانون و با توجه به شاخصهای اقلیمی تعیین میشود، اعلام کرد که در صورت تطابق شرایط هواشناسی با استانداردهای قانونی، نسبت به تعدیل تعرفهها اقدام خواهد شد.
