برداشت ۱۷ هزار تن پسته از باغات استان مرکزی

علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باغات پسته استان مرکزی در مناطق سردسیری و خشک قرار داشته که علاوه برایجاد درآمد اقتصادی در شرایط اقلیمی کم آب، با اجرای نقش اصلاح خاک و زمین وتثبیت شن‌های روان به طریق بیولوژی تاثیر به سزایی در تعدیل اقلیم مناطق شهری و روستایی دارد.

وی با بیان اینکه متوسط عملکرد پسته در سال جاری یک هزار و ۳۰۰ کیلو گرم پسته خشک در هر هکتار است، تصریح کرد: شهرستان‌های زرندیه و ساوه به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت استان را به خود اختصاص داده و دارای ارقام اکبری، کله قوچی، احمد اقایی، چروک و فندقی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از افزایش ۲۵ درصدی تولید پسته در این استان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود ۱۷ هزار تن پسته از سطح ۱۵ هزار هکتاری باغات بارور این استان برداشت شود.

صفری افزود: پسته استان مرکزی به دلیل رنگ و طعم منحصر به فرد، دارای ارزش صادراتی بوده و حدود ۸۰ درصد آن به کشورهای همجوار، اروپایی، هند و چین صادر و ۲۰ درصد باقی مانده در بازار داخل به فروش می‌رسد.

صفری گفت: بهترین موقع برداشت پسته زمانی است که حدود ۷۰ درصد میوه آن رسیده باشد زیرا باعث حفظ سلامت درخت و کاهش آفلاتوکسین شده و در عین حال به دلیل تجمع چربی، میوه اونس و وزن قابل قبولی پیدا کرده و سنگینی خود را به دست می‌آورد.