وحدت آرمان دیرینه پیامبر (ص) و راز ماندگاری اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی عصر یکشنبه در آئین بزرگداشت هفته وحدت در قشم ضمن گرامیداشت هفته وحدت و تبریک میلاد فرخنده رسول اکرم (ص) اظهار کرد: جلوه‌های وحدت نه تنها یک شعار، بلکه یک راهبرد عملی و اسلامی است که باید از وجود تک تک افراد آغاز شود.

وی با استناد به ذات اسلام و سیره پیامبر (ص)، این وحدت را ریشه در تعالیم بنیادین دین دانست و افزود: وحدت، برادری و همبستگی، آرمان دیرینه پیامبر اکرم (ص) و رمز اصلی ماندگاری و پویایی اسلام در طول تاریخ بوده است و آموزه‌های قرآنی مسلمانان را به مثابه اعضای یک پیکر واحد می‌داند و هرگونه تفرقه و جدایی را به شدت نهی می‌کند.

امام جمعه قشم ادامه داد: راهبردی‌ترین پیام قرآن کریم، عزت و سربلندی مسلمانان است و کلید دستیابی به این عزت، چیزی جز اتحاد و همدلی نیست.

حاجبی با اشاره به آیات متعدد قرآن کریم، خاطرنشان کرد: کلام وحی بارها و بارها مؤمنین را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه فراخوانده است؛ این تأکیدات قرآنی، نشان‌دهنده عمق و اهمیت راهبردی وحدت در نگاه اسلام است. در حقیقت، تاریخ اسلام گواه است که هرگاه مسلمانان متحد بوده‌اند، قله‌های مجد و عظمت را فتح کرده‌اند و هرگاه به تفرقه روی آورده‌اند، دچار ضعف و زوال شده‌اند.

وی با اشاره به آیه ۱۰۳ سوره آل عمران گفت: این آیه به وضوح نشان می‌دهد که ریشه برادری و محبت میان مسلمانان، نعمتی الهی است که از طریق تمسک به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه حاصل می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین حاجبی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به شرایط حساس کنونی جهان اسلام، عنوان کرد: در مقطع کنونی که دشمنان قسم‌خورده اسلام با تمام قوا به دنبال تفرقه‌افکنی، ایجاد شکاف و برافروختن آتش اختلافات میان مسلمانان هستند، بر ما واجب است که با هوشیاری کامل و بصیرت عمیق، بیش از پیش برادری و همبستگی خود را تقویت کنیم.

وی افزود: توطئه‌های دشمنان، تنها با وحدت کلمه و انسجام امت اسلامی خنثی خواهد شد؛ این وحدت نه تنها در برابر دشمنان خارجی، بلکه در جهت ساختن جامعه‌ای اسلامی بر پایه عدل، برابری و اخوت نیز حیاتی است.