کلاهبرداری ۱۵ میلیاردی ریالی در فارس به بهانه ثبت نام و خرید خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر حسین سلیمانی گفت: در پی شکایت ۵ نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در یک صفحه اینستاگرامی به بهانه ثبت نام و خرید خودرو از آنها کلاهبرداری کرده است، سریعاً بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: در اظهارات شاکیان مشخص شد این افراد در شبکه اجتماعی اینستاگرامی با فردی که خود را مرتبط به یکی از کارخانههای خودرو سازی معرفی می کرده است، آشنا شده و وی به بهانه ثبت نام و خرید خودرو از آنان کلاهبرداری نموده است.
رئیس پلیس فتا استان فارس در ادامه به ارائه فاکتورها و حوالههای جعلی توسط متهم به شاکیان اشاره کرد و افزود: متهم برای عادی نشان دادن کار خود پس از واریز وجه توسط شکات به حساب معرفی شده، اقدام به ارائه یک سری حوالههای جعلی به آنان می کرده است.
سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی، سرانجام متهم را در یکی از شهرهای جنوبی کشور شناسایی و دستگیر کردند، گفت: این فرد در تحقیقات پلیسی به کلاهبرداری از ۵ نفر به ارزش ۱۵ میلیارد ریال اعتراف کرد.
وی با تأکید بر عدم واریز هرگونه وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی، ادامه داد: شهروندان برای خرید یا پیش خرید خودرو و یا موضوعات مشابه حتماً از طریق سایتهای معتبر و یا سایتهای مرتبط به کارخانههای تولیدی اقدام به ثبت درخواست و یا خرید نمایند و هرگز فریب اینگونه آگهیها جعلی در شبکههای اجتماعی را نخورند.
رئیس پلیس فتا استان فارس از شهروندان خواست تا در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک آن را از طریق وب سایت پلیس فتا و یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان این مرکز در میان بگذارند.
