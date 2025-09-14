محمد محمدکاظم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم سپاهان برای حضور در لیگ برتر والیبال گفت: خدا را شکر ما تمرینات خود را از ۲۵ مردادماه آغاز کردیم و در حال حاضر در دوران بدنسازی قرار داریم. کم‌کم بدن بازیکنان در حال رسیدن به آمادگی است و سیاست ما این است که از امروز که تکلیف تیم‌ها و تاریخ برگزاری مسابقات مشخص شود، آماده شویم تا از حدود ۱۰ روز تا دو هفته آینده بتوانیم بازی‌های تدارکاتی انجام دهیم.

وی در خصوص تصمیم سازمان لیگ برای برگزاری مسابقات با ۱۴ تیم اظهار داشت: به نظر من این موضوع تا حدی مشخص بود، چرا که ظرفیت لیگ ما بین ۱۲ تا ۱۴ تیم است. به هر حال فدراسیون باید تدابیری بیندیشد که مشکلات سال گذشته تکرار نشود. با ۱۴ تیم می‌توانیم لیگ جذاب و خوبی داشته باشیم، به شرط آنکه برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد. اگر برنامه‌ریزی نادرست باشد، طبیعتاً مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

سرمربی سپاهان خاطرنشان کرد: اگر بعد از چهار هفته لیگ، یک ماه تعطیل شود، طبیعتاً مجبور می‌شوند بازی‌ها را به صورت دو مسابقه در هفته برگزار کنند. با توجه به شرایط جغرافیایی کشور، مشکلات تهیه بلیت پرواز و هتل نیز مزید بر علت خواهد شد. متأسفانه جلسات تصمیم‌گیری دیر تشکیل شده و اکنون احتمالاً قوانینی جدید اضافه می‌شود که تیم‌ها با آن مخالفت خواهند کرد. به نظر من اگر این جلسات سه تا چهار هفته پیش برگزار می‌شد، بهتر بود تا تیم‌ها شرایط خود را می‌دانستند و برنامه‌ریزی دقیقی انجام می‌دادند.

محمدکاظم افزود: نمی‌دانم به خاطر شرایط تیم ملی بود یا فدراسیون آمادگی نداشت، اما این تأخیر باعث شد تصمیم‌گیری‌ها عقب بیفتد. امیدواریم جلسه‌ای که امروز برگزار می‌شود خروجی مناسبی داشته باشد و هر تصمیمی که گرفته می‌شود تا انتها اجرا شود. متأسفانه ما معمولاً در میانه کار تغییراتی ایجاد می‌کنیم و دوباره جلسه تشکیل می‌شود و مشورت‌های جدید صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: بهتر بود از فروردین یا اردیبهشت‌ماه این موارد به باشگاه‌ها ابلاغ شود تا آن‌ها نیز بر اساس شرایط خود برنامه‌ریزی کنند. اگر این روند به‌درستی پیش نرود، احتمال مشکلات در میانه لیگ وجود دارد. اما اگر برنامه‌ریزی منظم باشد، لیگ می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد و ثمره آن تقویت تیم ملی در مسابقات بین‌المللی خواهد بود.

سرمربی سپاهان درباره هدف‌گذاری این تیم در لیگ برتر عنوان کرد: سیاست باشگاه حضور در مرحله هشت تیم نهایی است و سپس نیم‌نگاهی به جمع چهار تیم برتر خواهیم داشت. اما اولویت اصلی باشگاه، صعود به جمع هشت تیم است.

محمدکاظم همچنین در ادامه درباره شرایط تیم ملی برای مسابقات قهرمانی جهان گفت: مسابقات قهرمانی جهان پس از المپیک اهمیت بسیار زیادی دارد. من پیش از اعزام تیم ملی به دوحه و شروع تمرینات سپاهان، در حدود ده جلسه در تمرین تیم ملی حضور داشتم. تمرینات خوبی برگزار می‌کردند، بازیکنان با نشاط بودند و شرایط خوبی داشتند. با این حال، میدان مسابقات سخت است و امیدواریم در مسیر مسابقات با مشکل خاصی مواجه نشویم. هدف اصلی این است که ابتدا یک نمایش جذاب و خوب داشته باشیم و سپس به دنبال نتیجه باشیم.

وی افزود: به نظر من نباید تیم ملی را در این مقطع تحت فشار برای نتیجه‌گرایی قرار دهیم. تنها کافی است نمایش خوبی ارائه دهند. چند ماه است که سرمربی جدید به تیم ملی اضافه شده و تغییرات و تحولات طبیعی است. نتیجه گرفتن زمان‌بر خواهد بود. امیدوارم از نظر بازی و نتیجه شرایط مناسبی برای تیم ملی رقم بخورد.

سرمربی سپاهان در مورد حریفان ایران در مسابقات قهرمانی جهان گفت: ما در مرحله گروهی با تیم‌هایی مصر، تونس و فیلیپین مسابقه داریم و کار راحتتری مقابل این تیم‌ها داریم چرا که سطح والیبال ایران از حریفان خود بالاتر است. همچنین دو بازی تدارکاتی با آلمان و اسلوونی پیش از شروع تورنمنت برگزار می‌شود که کمک بزرگی خواهد بود. امیدواریم بازیکنان به خودباوری برسند و بهترین نمایش را ارائه دهند.

وی در پایان در خصوص مصدومیت امین اسماعیل‌نژاد گفت: بدشانسی این مسابقات برای ما مصدومیت اسماعیل‌نژاد بود. البته این مسائل جزئی از ورزش است و نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد. در زمان بدی این اتفاق رخ داد، اما بازیکنانی مانند بردیا سعادت و علی حاجی‌پور پتانسیل پر کردن جای خالی او را دارند.